Los mejores memes tras el triunfo de River ante Independiente Rivadavia

River volvió a celebrar en el Monumental. El equipo dirigido interinamente por Leonardo Ponzio derrotó 3-1 a Independiente Rivadavia por la octava fecha del Torneo Clausura y, como suele ocurrir después de cada partido, las redes sociales se llenaron de comentarios, cargadas y memes.

La victoria del Millonario tuvo como protagonistas a Gonzalo Montiel, autor del primer gol de penal, y a Tomás Galván, quien marcó un doblete para sentenciar el encuentro. Para el conjunto mendocino descontó Álex Arce.

El resultado también modificó el clima que se había generado durante el partido. River había comenzado el encuentro con la expectativa de sus hinchas y algunas dudas por su situación en el campeonato, pero terminó imponiéndose con autoridad ante uno de los equipos que pelea en la parte alta de la Tabla Anual.

Galván liquidó el partido con un doblete

En el inicio del segundo tiempo, River golpeó nuevamente. Thiago Almada encabezó una gran acción individual y, tras el rebote que dio el arquero Nicolás Bolcato, Tomás Galván apareció para empujar el balón y marcar el 2-0.

Independiente Rivadavia reaccionó y descontó a los 22 minutos mediante un cabezazo de Álex Arce, luego de una asistencia aérea de José Florentín. Incluso, el visitante estuvo cerca del empate con un remate de Sequeira que pegó en el travesaño.

Sin embargo, a diez minutos del final, Galván volvió a hacerse presente con un preciso remate desde la puerta del área para sellar el 3-1 definitivo y asegurar los tres puntos para el Millonario.

Las redes sociales, otra vez protagonistas

Mientras los jugadores disputaban el encuentro, los hinchas trasladaron sus sensaciones a X, donde rápidamente comenzaron a aparecer publicaciones vinculadas al rendimiento del equipo, las decisiones de Ponzio y las actuaciones individuales.

Los goles de Montiel y Galván fueron acompañados por festejos virtuales, mientras que las ocasiones de Independiente Rivadavia también despertaron todo tipo de comentarios entre los fanáticos.

La creatividad de los usuarios volvió a convertirse en parte del espectáculo y los memes circularon durante todo el partido, especialmente después del segundo gol de River y del tanto que terminó de asegurar la victoria.

El próximo desafío será ante Atlético Tucumán

Con el triunfo ante Independiente Rivadavia, River consiguió su segunda victoria consecutiva desde la llegada de Leonardo Ponzio como entrenador interino.

Ahora, el Millonario deberá cambiar rápidamente el foco y prepararse para la próxima fecha del Torneo Clausura. El equipo de Núñez visitará a Atlético Tucumán el próximo sábado desde las 17.30, por la novena jornada del campeonato.

El objetivo será volver a sumar de a tres para acercarse a los puestos de clasificación a los playoffs.