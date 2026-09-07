Un colectivo con niños y adolescentes se desbarrancó en Cabo Verde: hay al menos 25 muertos

Al menos 25 personas murieron luego de que un colectivo cayera por un barranco de unos 30 metros de profundidad en la isla de Fogo, en Cabo Verde. Entre las víctimas hay numerosos niños y adolescentes que regresaban de una excursión.

El siniestro ocurrió durante la noche del sábado en una carretera montañosa del norte de la isla. Por causas que todavía se investigan, el vehículo salió de la calzada y terminó precipitándose por una pendiente pronunciada.

El presidente de Cabo Verde, José María Neves, confirmó el saldo fatal y expresó sus condolencias a los familiares y allegados de las víctimas. Las autoridades todavía trabajan para determinar qué provocó el accidente.

El colectivo trasladaba a estudiantes

De acuerdo con la información difundida por medios locales, en el colectivo viajaban numerosos alumnos de escuelas primarias y secundarias. El grupo regresaba de una salida realizada durante el fin de semana.

Las autoridades educativas aclararon que la excursión no había sido organizada oficialmente por las escuelas de la zona. Se trataba de una actividad anual gestionada de manera particular por el conductor del vehículo.

El chofer también murió como consecuencia del accidente. Por el momento no se precisó el número total de pasajeros que viajaban en el vehículo al momento del siniestro.

Rescates durante la noche

Los equipos de emergencia trabajaron durante varias horas en el lugar debido a las características del terreno. La caída se produjo en una zona rocosa y de difícil acceso, lo que complicó las tareas de rescate.

Los sobrevivientes fueron trasladados al Hospital Regional São Francisco de Assis, ubicado en la isla de Fogo. Las autoridades no brindaron inicialmente precisiones sobre la cantidad de heridos ni sobre su estado de salud.

El accidente ocurrió en la carretera que conecta Chã das Caldeiras con Campanas de Cima, en el sector norte de la isla.

Investigan las causas del accidente

Las autoridades de Cabo Verde iniciaron una investigación para establecer por qué el conductor perdió el control del vehículo y si existieron factores mecánicos o vinculados con las condiciones del camino.

Fogo es una de las islas que forman parte del archipiélago caboverdiano, situado en el océano Atlántico, frente a la costa occidental de África.

Mientras avanzan las pericias, el saldo se mantiene en al menos 25 fallecidos. La investigación deberá determinar las circunstancias que provocaron la caída del colectivo y reconstruir los minutos previos al accidente.