La UIA advirtió por un deterioro industrial, según su encuesta: cayeron las ventas y la producción

El deterioro industrial se profundizó en julio, según una encuesta de la UIA realizada a más de 600 empresas. La mitad registró una caída de las ventas internas y el 42,9% redujo su producción, mientras aumentaron las dificultades financieras.
El deterioro industrial se profundizó durante julio, con caídas en las ventas y la producción ante la debilidad del mercado interno, según un informe elaborado por el Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina (UIA) sobre una muestra de más de 600 empresas.
El relevamiento, tercero realizado durante el año, indicó que el 50% de las compañías encuestadas registró una disminución de sus ventas en el mercado local. Al mismo tiempo, el 42,9% informó una reducción de sus niveles de producción respecto de mediciones anteriores.
El escenario fue más complejo entre las micro y pequeñas empresas. En ese segmento, el 54,8% de los establecimientos sufrió bajas en las ventas y el 47,8% redujo su producción. Para la UIA, “la debilidad de la demanda interna” fue uno de los principales factores detrás del desempeño del sector.
Costos y dificultades para cumplir con los pagos
La desaceleración de la actividad estuvo acompañada por un incremento sostenido de los costos operativos. Dentro de ese escenario, el informe destacó una mayor incidencia de los servicios energéticos sobre la estructura de gastos de las empresas.
Las dificultades también comenzaron a trasladarse al plano financiero. El 47,6% de las industrias relevadas manifestó inconvenientes para afrontar al menos uno de sus compromisos habituales, mientras que el 9,2% registró problemas simultáneos para cumplir con la totalidad de sus pagos.
El informe se conoció después de los cruces que mantuvieron la UIA y el Gobierno nacional durante la última semana, en el marco del Día de la Industria. El relevamiento planteó que el estancamiento comercial comenzó a afectar tanto la situación financiera de las compañías como sus perspectivas de inversión.
Qué esperan las empresas para el empleo
Las expectativas laborales también mostraron un escenario desfavorable. De cara al próximo año, apenas el 16,9% de las empresas consultadas proyectó incrementar su cantidad de trabajadores.
En contrapartida, el 27,5% anticipó que prevé reducir su plantilla de personal. La diferencia entre ambos grupos reflejó las perspectivas cautelosas del entramado fabril frente a la evolución de la actividad.
Otro punto abordado fue la competencia desleal. Seis de cada diez industriales, equivalentes al 60% de los encuestados, consideraron que este fenómeno tiene un impacto “alto o muy alto” sobre sus negocios, particularmente en los márgenes de rentabilidad y la participación de mercado.
De esta manera, el relevamiento de la UIA presentó un panorama marcado por la contracción del mercado interno, mayores costos y dificultades financieras.
Las pequeñas empresas aparecieron como las más afectadas, mientras las perspectivas sobre el empleo mostraron que son más las firmas que proyectan reducir personal que aquellas que esperan incorporar trabajadores, publicó NA.