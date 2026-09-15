Adopción en Entre Ríos: bajó la cantidad de aspirantes y 95 chicos esperan una familia

La adopción en Entre Ríos presentaba un escenario marcado por alrededor de 95 niños, niñas y adolescentes declarados en situación de adoptabilidad para quienes se buscaba una familia, mientras se registraba una disminución en la cantidad de personas dispuestas a iniciar el proceso. Así lo explicó a Elonce María Spais, titular del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de Entre Ríos (RUAER).

La funcionaria indicó que la mayoría de los chicos que esperaban una familia tenía más de ocho años, una característica que se mantenía desde hacía tiempo dentro del sistema. A su vez, advirtió que había aumentado la cantidad de niños y adolescentes con Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Esta situación llevó al organismo a impulsar distintas convocatorias públicas destinadas a encontrar familias. Spais destacó, en ese sentido, la importancia de la difusión para ampliar las posibilidades de vinculación y acercar estas búsquedas a la comunidad.

María Spais, titular de RUAER (Elonce)

Una caída en las inscripciones desde 2020

Otro de los aspectos señalados por la titular del RUAER fue la disminución de aspirantes. Según explicó, desde 2020 se observó un descenso aproximado del 50% anual en la cantidad de personas que se inscribían con intención de adoptar.

Spais consideró que el fenómeno respondía a múltiples factores y señaló que las condiciones socioeconómicas y las crisis atravesadas por las familias podían tener incidencia. "Sin duda influyen las condiciones socioeconómicas y las crisis que las familias viven actualmente", expresó.

En el marco del Día Nacional y Provincial de la Adopción, recordó además que el eje del sistema estaba puesto en garantizar el derecho de niños, niñas y adolescentes a vivir en familia. La fecha conmemoró la sanción de la primera ley de adopción de Argentina, ocurrida en 1948.

Una jornada abierta para reflexionar sobre la adopción

Como parte de las actividades de sensibilización, el RUAER anunció una jornada para el martes 22 de septiembre, a las 17 horas, junto con la editorial La Hendija. La propuesta abordará la temática desde "el deseo de los adultos y el derecho de los niños, niñas y adolescentes".

Participarán el defensor general de Entre Ríos, Maximiliano Benítez; Laura Martin Sic, madre por adopción y referente de la editorial; y Natividad Martínez Laca, quien fue adoptada y aportará su experiencia personal.

La actividad será presencial en Paraná, en calle Gualeguaychú 171, y también se transmitirá por el canal de YouTube de La Hendija. No requerirá inscripción previa y estará destinada al público general, personas interesadas en adoptar, profesionales y operadores vinculados con la temática.