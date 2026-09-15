Bomberos de tres cuarteles combatieron un incendio en un depósito de madera de San José

El incendio en un depósito de madera se desató el lunes por la noche en barrio El Colorado y movilizó a tres cuarteles de San José, Villa Elisa y Colón. Las llamas alcanzaron gran altura y amenazaron con propagarse hacia sectores linderos. El operativo finalizó durante la madrugada.
Un incendio en un depósito de madera movilizó durante más de nueve horas a dotaciones de Bomberos Voluntarios de San José, Villa Elisa y Colón. El siniestro comenzó pasadas las 19 horas del lunes 14 de septiembre en un depósito de madera ubicado en barrio El Colorado, en San José, y obligó a desplegar un importante operativo para impedir que las llamas alcanzaran estructuras cercanas.
Según informaron los Bomberos Voluntarios de San José, cuando las primeras unidades llegaron al lugar encontraron un incendio de grandes dimensiones, con llamas de considerable altura. La importante cantidad de madera almacenada generó una elevada carga térmica y dificultó las tareas.
Ante el riesgo de propagación, la necesidad de garantizar un suministro permanente de agua y el desgaste del personal con el paso de las horas, se activó el protocolo de auxilio regional y se solicitó colaboración a los cuarteles vecinos.
Más de 20 bomberos y nueve móviles
El operativo involucró a unos 26 bomberos y nueve unidades. San José desplegó seis móviles y 20 efectivos, mientras que Villa Elisa colaboró con dos unidades y cuatro integrantes destinados principalmente al abastecimiento y apoyo hídrico. Desde Colón acudieron un móvil y dos bomberos que participaron del ataque al fuego.
Las características del material almacenado obligaron a extender los trabajos incluso después de controlar las llamas principales. Los bomberos debieron remover los acopios de madera para localizar sectores que continuaban acumulando altas temperaturas.
Una vez detenido el avance del frente de fuego, las dotaciones realizaron tareas de enfriamiento y saturación con agua sobre los puntos calientes. El objetivo fue evitar posibles reactivaciones debido al calor retenido en las capas inferiores de la madera.
El operativo terminó durante la madrugada
Luego de verificar la extinción de los focos y asegurar el perímetro, las unidades comenzaron progresivamente el regreso a sus respectivas bases.
La última dotación retornó al cuartel de San José a las 4.13 de este martes, después de más de nueve horas de trabajo ininterrumpido. Tras finalizar el operativo, el cuerpo quedó nuevamente disponible para atender emergencias.