La Escuela Melvin Jones de Paraná prepara una feria aniversario con producciones de sus talleres

REDACCIÓN ELONCE
La feria de la Escuela Melvin Jones se realizará este sábado 19 de septiembre, de 15 a 19 horas, en la Plaza Borges de Paraná. Habrá productos elaborados por estudiantes, unos 30 emprendedores, música y danza en vivo. Docentes y alumnos mostraron a Elonce cómo se preparan.
La feria de la Escuela Melvin Jones se realizará este sábado 19 de septiembre, de 15 a 19 horas, en la Plaza José Luis Borges de Paraná, como parte de la celebración por un nuevo aniversario de la institución. La propuesta reunirá las producciones realizadas por estudiantes en los distintos talleres, unos 30 emprendedores y espectáculos musicales y de danza.
La actividad tendrá lugar en la plaza ubicada en Pronunciamiento y San Martín. En diálogo con Elonce, la docente Valeria Crespo explicó que durante los días previos los alumnos intensificaron el trabajo para contar con productos suficientes para la jornada.
"Todos los talleres de la escuela estamos trabajando mucho para llegar con todos los productos que brindamos", explicó Crespo. Entre las elaboraciones habrá alimentos preparados en los espacios de panificación, dulces y conservas, además de trabajos de carpintería y manualidades.
Formación laboral y aprendizaje de oficios
La feria permitirá además mostrar parte del trabajo cotidiano de la Escuela Melvin Jones. La institución cuenta con grupos de alfabetización para los estudiantes más pequeños, espacios educativos múltiples y propuestas de orientación vocacional.
Los alumnos de mayor edad acceden a espacios de formación laboral ocupacional, donde aprenden diferentes oficios. Entre las alternativas se encuentran panadería, elaboración de dulces y conservas, carpintería y manualidades.
Durante la recorrida de Elonce por el taller de panificación, los estudiantes preparaban talitas, alfajores de maicena, galletitas de azúcar negra, palmeritas y tortas fritas. Uno de los alumnos destacó que los conocimientos adquiridos también pueden transformarse en una herramienta laboral: "Puedo ofrecerlas por mi cuenta", expresó sobre las elaboraciones aprendidas.
Música, danza y unos 30 emprendedores
La celebración también tendrá una propuesta artística. "Va a haber música y danza", anticipó la docente. Está prevista la participación de grupos de folclore, un ballet y una banda de rock, entre otras presentaciones en vivo.
Además de los puestos correspondientes a los talleres de la escuela, participarán alrededor de 30 emprendedores de distintos rubros. "Se han acercado y anotado emprendedores de acá de la ciudad", comentó Crespo.
La institución realiza la feria desde hace cinco años. En las ediciones anteriores se desarrollaba frente al establecimiento y requería el corte de la calle. En esta oportunidad decidieron trasladarla a la recientemente inaugurada Plaza Borges, por tratarse de un espacio con mayor circulación y mejores condiciones para recibir al público.