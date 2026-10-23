Lanzaron la segunda edición de la Expo Empleo: empresas recibirán currículums y habrá talleres

La segunda edición de la Expo Empleo se realizará el martes 27 de octubre, de 9 a 17, en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná. Con acceso libre y gratuito, reunirá a más de 35 empresas entrerrianas y ofrecerá actividades para quienes buscan trabajo, quieren cambiar de empleo o necesitan una primera experiencia.

Los asistentes podrán entregar currículums, consultar qué perfiles requieren las empresas y conversar con sus equipos de Recursos Humanos. También habrá talleres de elaboración de currículum, simulaciones de entrevistas y orientación para mejorar la presentación profesional.

Durante el lanzamiento, el secretario de Trabajo de Entre Ríos, Mariano Camoirano, explicó que la propuesta busca reunir a personas de distintas edades con empleadores de la región. Según indicó, la participación empresarial duplica la registrada en la primera edición.

Qué podrán consultar quienes se acerquen

Camoirano señaló que la Expo Empleo permitirá conocer “qué es lo que se produce en la zona” y “cuáles son las búsquedas típicas que hay”. El encuentro también apunta a quienes llevan tiempo buscando sin obtener resultados y necesitan revisar cómo encaran ese proceso.

La representante de la Unión Industrial de Entre Ríos (UIER), Carola Bolzán, destacó la posibilidad de establecer un contacto directo con las empresas. “Pueden llevar currículum, poder preguntar, tener como una mini entrevista”, explicó sobre el intercambio previsto en los stands.

Bolzán contó que los antecedentes recibidos en la edición anterior quedaron disponibles para futuras búsquedas. Según detalló, las empresas recurrieron a esos perfiles cuando surgieron puestos, por lo que la entrega del currículum también puede servir para oportunidades posteriores al evento.

Talleres de currículum, LinkedIn y entrevistas

La Facultad de Ciencias Económicas de la UNER participará con más de 20 graduados y tesistas de la Licenciatura en Gestión de Recursos Humanos. Su intervención estará centrada en actividades prácticas para acompañar la búsqueda laboral.

El decano Nicolás Brunner precisó que trabajarán sobre la elaboración del currículum vitae, la construcción del perfil de LinkedIn y las simulaciones de entrevistas. Las dinámicas permitirán consultar dudas y practicar situaciones habituales de un proceso de selección.

Lanzamiento Expo del Empleo 2026

“La idea es que puedan interactuar, conversar, preguntar”, sostuvo Brunner. Además del contacto con empleadores, explicó que el propósito es que los participantes se lleven herramientas que puedan utilizar después de la Expo Empleo.

Una jornada abierta a estudiantes y personas de distintas edades

La convocatoria incluye a estudiantes de los últimos años de secundaria, alumnos de escuelas de jóvenes y adultos y personas que cursan una formación en oficios o completan sus estudios. También podrá asistir cualquier interesado en conocer alternativas laborales.

Bolzán remarcó que cada empresa tiene necesidades diferentes y que la feria permitirá acercarse a sectores y funciones que no siempre son conocidos por quienes buscan empleo. “También este lugar donde podemos mirar qué trabajo ofrece Entre Ríos, qué lugares, qué puestos, qué perfiles”, expresó.

La Expo Empleo permanecerá abierta durante toda la jornada del martes en el CPC. El contacto con los stands y las actividades de orientación estarán destinados tanto a quienes buscan su primer trabajo como a quienes ya tienen experiencia y quieren explorar otras posibilidades.