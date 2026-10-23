Martín Ojeda hizo un golazo en la MLS y le abrió la puerta a Boca: “Toda mi familia es hincha”

El entrerriano Martín Ojeda manifestó su interés por jugar en Boca mientras atraviesa un presente destacado en Orlando City. El futbolista de Gualeguaychú, que viene de convertir un gol de escorpión en la MLS, contó que su familia es hincha del Xeneize y lo alienta a aprovechar una eventual oportunidad.

“Obvio. Tengo a toda mi familia que es hincha de Boca”, respondió en el programa de streaming Sharap cuando le preguntaron si aceptaría una propuesta. El mediapunta explicó que sus familiares suelen insistirle con la posibilidad de vestir la camiseta del club de La Ribera.

De todos modos, diferenció ese deseo de una negociación. “Sabía que se me había nombrado y estaba entre algunos nombres, pero no llegó a ser nada concreto. Solo fueron consultas y no pasó nada”, aclaró sobre los acercamientos de mercados anteriores.

El gol de escorpión que convirtió ante DC United

Las declaraciones de Martín Ojeda llegaron después de una definición que despertó comentarios sobre una posible candidatura al premio Puskás. En la victoria de Orlando City por 4-1 ante DC United, recibió una asistencia de Antoine Griezmann y resolvió de espaldas al arco.

El entrerriano conectó la pelota en el aire con un taco de escorpión y la mandó a la red. La jugada formó parte de la goleada del conjunto de Florida y volvió a poner al atacante entre los protagonistas de la fecha.

Y así es como te metes a la conversación por el Premio Puskás. Vean nada más EL GOLAZAZO que se mandó Martín Ojeda tras una asistencia de Antoine Griezmann. Escorpión en la MLS. 🦂😮‍💨 https://t.co/TmQLQ4iLqD — Invictos (@InvictosSomos) October 18, 2026

Al explicar cómo surgió la definición, descartó que la hubieran preparado: “No, salió de casualidad, nunca la habíamos entrenado, no fue una jugada preparada ni nada”.

Una asistencia de Griezmann y un intento anterior

Martín Ojeda recordó que en el partido previo había tenido una situación parecida, también después de un pase del francés. En esa ocasión intentó definir de taco desde el piso, pero no logró convertir.

“Creo que el disfrutar el fútbol, por jugar a la pelota como jugar en el barrio, te salen estas cosas. Así que estoy feliz por haber convertido de esa manera”, expresó sobre la pirueta.

Martín Ojeda le abrió la puerta a Boca, “mi familia es toda de Boca y siempre me joden con que aproveche alguna oportunidad”. El ex Godoy Cruz hoy brilla en la MLS, y dejó esta declaración en el programa Sharap Fútbol de Mati Pellicioni. https://t.co/l3PjwVvmZd — Dante Colotto (@DanteColotto) October 22, 2026

La posibilidad de competir por el Puskás lo entusiasma, aunque todavía no existe una nominación confirmada. “Uno también sueña y es lindo que se nomine, que se diga que se va a nominar al Puskás, estar en una gala de esa magnitud debe ser hermoso”, señaló.

Su presente en Orlando y la posibilidad de volver al país

El zurdo de 27 años acumula 16 goles y tres asistencias en 28 partidos oficiales de la temporada. Además de su aporte ofensivo, lleva la cinta de capitán en el equipo estadounidense.

Antes de llegar a la MLS, pasó por Ferro, Racing, Huracán y Godoy Cruz. Su etapa en el conjunto mendocino fue una de las que lo consolidó en el fútbol argentino antes de continuar su carrera en Estados Unidos.

Consultado por la posibilidad de recibir un llamado de Juan Román Riquelme, respondió entre risas: “Lo saludamos, je”. Por ahora, el interés que expresó en jugar en Boca no está acompañado por una propuesta concreta.