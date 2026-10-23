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Espectáculos Reconocimiento internacional al capitán argentino

"Convirtió lo extraordinario en rutina": el emotivo reconocimiento de la princesa Leonor a Messi

Lionel Messi recibió el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 en Oviedo, España. Durante la ceremonia, la heredera al trono español destacó su humildad, compromiso con el juego colectivo y labor solidaria. El capitán argentino fue ovacionado por los presentes.

23 de Octubre de 2026
Messi recibió el Premio Princesa de Asturias: el elogio de Leonor.
Messi recibió el Premio Princesa de Asturias: el elogio de Leonor. Foto: (Reuters)

Lionel Messi recibió el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 en Oviedo, España. Durante la ceremonia, la heredera al trono español destacó su humildad, compromiso con el juego colectivo y labor solidaria. El capitán argentino fue ovacionado por los presentes.

Lionel Messi recibió el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 durante una ceremonia celebrada este viernes en el Teatro Campoamor de Oviedo, España. La distinción fue entregada por la princesa Leonor, quien dedicó un reconocimiento especial al futbolista argentino por su trayectoria y sus valores dentro y fuera de la cancha.

 

El capitán de la Selección argentina llegó al teatro acompañado por una multitud de fanáticos que aguardaban su presencia, según informó TN. Al ingresar al recinto, fue recibido con una ovación, en una jornada que reunió a integrantes de la familia real española y personalidades destacadas.

 

 

Durante su intervención, Leonor elogió la capacidad del rosarino para sostener un rendimiento excepcional a lo largo de su carrera. "Convirtió lo extraordinario en rutina interpretando el juego y decidiendo lo más efectivo en segundos", expresó.

 

El reconocimiento de la princesa Leonor

 

La heredera al trono español describió a Messi como "un fenómeno que genera un sentimiento universal" y remarcó que "siempre respetó la esencia colectiva por encima del ego", en referencia a su manera de entender el fútbol.

 

Entre los fundamentos del premio, también se destacó que el argentino "se ha ganado el respeto y admiración de todos por su constancia, humildad y compromiso con el juego colectivo".

 

La organización valoró, además, su condición de futbolista más ganador de la historia y su talento deportivo. El reconocimiento contempló tanto sus logros individuales como su participación en equipos que conquistaron títulos nacionales e internacionales.

 

(AP)
(AP)

 

Su trayectoria y compromiso solidario

 

Otro de los aspectos destacados fue el trabajo social desarrollado por Messi, especialmente mediante iniciativas vinculadas con la infancia y el acceso a oportunidades.

 

En ese sentido, los fundamentos mencionaron su "continuada labor solidaria para promover el acceso a la educación y el cuidado de la salud de los niños más desfavorecidos".

 

La ceremonia comenzó después de las 13:30, hora argentina, y contó con la presencia de los reyes de España. La distinción sumó un nuevo reconocimiento internacional a la carrera de Messi, esta vez con especial énfasis en su influencia deportiva y social.

Temas:

Premio Princesa de Asturias Lionel Messi 2026 reconocimiento futbolista
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