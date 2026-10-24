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Choque en Villaguay: un conductor sufrió una fractura y el otro dio positivo en alcoholemia

Un siniestro vial se registró este sábado, alrededor de las 14:25, en la intersección de las calles Ramírez y Castelli. Como consecuencia del impacto entre dos camionetas, un hombre de 68 años sufrió una fractura de muñeca y fue trasladado al hospital.

24 de Octubre de 2026
El accidente ocurrió en Villaguay
El accidente ocurrió en Villaguay Foto: Jefatura Departamental Villaguay

Un siniestro vial se registró este sábado, alrededor de las 14:25, en la intersección de las calles Ramírez y Castelli. Como consecuencia del impacto entre dos camionetas, un hombre de 68 años sufrió una fractura de muñeca y fue trasladado al hospital.

El choque involucró a una Fiat Toro y una Toyota Hilux. Según se informó, la primera era conducida por un hombre de 68 años, quien viajaba acompañado por una mujer de 48 años, y circulaba de sur a norte por calle Castelli.

 

Por su parte, la Toyota Hilux estaba al mando de un hombre de 32 años, que transitaba de oeste a este por calle Ramírez.

Foto: Jefatura Departamental Villaguay
Foto: Jefatura Departamental Villaguay

Un conductor dio positivo en el test de alcoholemia

 

Tras la colisión, el conductor de la Fiat Toro fue trasladado en ambulancia al Hospital Santa Rosa. Allí, el médico de turno constató que presentaba una fractura de muñeca.

 

Además, se realizaron controles de alcoholemia a ambos conductores. El test al hombre de 68 años arrojó un resultado de 0,00 gramos de alcohol por litro de sangre, mientras que el conductor de la Toyota Hilux dio positivo con 0,82 g/l.

 

Las autoridades llevaron adelante las actuaciones correspondientes y continuaban con las diligencias para establecer las circunstancias en las que se produjo el siniestro vial.

Temas:

Villaguay Choque alcoholemia
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