Tesla prepara su desembarco en Argentina: cómo será el negocio de Elon Musk y qué modelos podría vender

Tesla avanza con su desembarco en Argentina y prepara una estructura para comercializar sus vehículos eléctricos, ofrecer repuestos y brindar servicio posventa. La compañía fundada por Elon Musk ya constituyó una sociedad local y comenzó a realizar acciones promocionales con unidades de sus modelos Model 3 y Model Y en distintos puntos de Buenos Aires.

El movimiento se produce en un contexto de cambios en las condiciones para importar vehículos electrificados, con un régimen que permite el ingreso de determinados modelos sin pagar el arancel de importación extrazona. La modificación amplió el precio máximo admitido para los autos eléctricos puros, un factor que podría facilitar la llegada de una mayor variedad de vehículos.

Tesla Argentina: cómo será la operación local

La empresa creó Tesla Argentina S.R.L., constituida el 25 de marzo de 2026 y publicada en el Boletín Oficial el 1° de abril. Según la documentación societaria citada en la información original, el 95% de las participaciones pertenece a Tesla International B.V. y el 5% restante a Tesla Motors Netherlands B.V.

La sede social quedó establecida en la avenida Eduardo Madero 900, piso 16, en Puerto Madero, Ciudad de Buenos Aires. La sociedad designó a Martín Alejandro Mittelman como gerente titular y a Alberto Rubén Rubio como gerente suplente.

El objeto de la empresa contempla importar, exportar, distribuir y vender vehículos, especialmente eléctricos, además de comercializar repuestos, piezas y accesorios. También incluye actividades de mantenimiento, reparación y almacenamiento, así como el desarrollo de software, aplicaciones y servicios digitales vinculados con los vehículos.

Otro de los puntos previstos es la infraestructura de carga. La filial podrá importar, instalar, operar y mantener cargadores, además de comercializar esos equipos y gestionar estaciones públicas o privadas.

Model 3 y Model Y: las primeras señales del lanzamiento

Durante los últimos días, unidades de los modelos Tesla Model 3 y Model Y fueron vistas en Palermo, Recoleta, Puerto Madero y Vicente López. De acuerdo con la información publicada por el sitio especializado Autoblog Argentina, los vehículos se utilizaron para producir material audiovisual destinado a la presentación de la marca en el país.

La presencia de esos autos constituye una señal del avance de los preparativos comerciales. Sin embargo, la compañía todavía no había publicado un configurador argentino, una lista oficial de precios ni confirmado qué versiones integrarán la oferta local.

Por ese motivo, aún no es posible precisar cuánto costarán los vehículos ni cuándo comenzarán las ventas al público.

Búsqueda de personal y preparación del servicio técnico

El proyecto también contempla la formación de una estructura para atender a los futuros clientes. La empresa publicó búsquedas laborales vinculadas con áreas comerciales, repuestos y servicio técnico, de acuerdo con los datos consignados en la información de origen.

El desarrollo de la posventa será un aspecto importante para la operación. Además de la venta de los autos, Tesla deberá organizar la atención de reparaciones, el abastecimiento de piezas y el mantenimiento de los vehículos.

La constitución de la filial y las actividades de preparación muestran que el proyecto contempla más que la importación de unidades: incluye servicios asociados al funcionamiento de los vehículos eléctricos y a su infraestructura tecnológica.

Qué cambia con el régimen de importación sin arancel

El avance de Tesla coincide con una modificación de las condiciones de importación de vehículos electrificados. Según la normativa mencionada en la publicación original, el Gobierno elevó de US$16.000 a US$35.000 el valor FOB máximo para los vehículos eléctricos puros que pueden acceder al régimen de arancel extrazona del 0%.

Para los híbridos convencionales y enchufables, el límite pasó a US$18.000, mientras que los mild hybrid mantienen un máximo de US$16.000.

El régimen busca ampliar la oferta de vehículos con nuevas tecnologías, aunque el beneficio no se aplica automáticamente a cualquier unidad importada. El acceso depende de los cupos, las convocatorias y el cumplimiento de las condiciones establecidas para fabricantes e importadores.

La ampliación del límite para los eléctricos puros podría abrir la posibilidad de incorporar modelos que antes quedaban fuera del beneficio por superar el valor máximo permitido.

Un mercado de autos eléctricos cada vez más competitivo

Tesla llegará a un mercado en el que ya creció la presencia de vehículos híbridos y eléctricos, con una participación importante de marcas de origen asiático y una oferta que también incluye modelos de fabricantes tradicionales.

De acuerdo con las cifras citadas en la publicación original, durante los primeros siete meses de 2026 se patentaron 48.320 vehículos híbridos y eléctricos, un crecimiento interanual del 322%. La participación de esas tecnologías habría pasado del 4,4% del mercado en el mismo período de 2025 al 21,1% en 2026.

El ingreso de Tesla sumaría una nueva marca a ese escenario y podría ampliar las alternativas disponibles para los consumidores argentinos. No obstante, el alcance concreto de su operación dependerá de la gama elegida, los precios de venta, la disponibilidad de unidades y el desarrollo de los servicios de mantenimiento y carga.