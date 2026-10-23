 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Haciendo Comunidad Este domingo en la Sala Mayo

El Coro de la Ciudad celebra los 30 años del programa Todas las Voces

Con un encuentro en Sala Mayo el Coro de la Ciudad celebrará este domingo los 30 años del programa Todas las Voces. La entrada es libre y gratuita.

23 de Octubre de 2026
El Coro de la Ciudad
El Coro de la Ciudad

Con un encuentro en Sala Mayo el Coro de la Ciudad celebrará este domingo los 30 años del programa Todas las Voces. La entrada es libre y gratuita.

El Coro de la Ciudad celebra los 30 años del programa Todas las Voces con un encuentro en Sala Mayo este domingo 25 de octubre, a las 19. Participarán cuatro agrupaciones de Paraná y Santa Fe en una nueva edición del Ciclo de Encuentros Corales.

 

La actividad, organizada por la Municipalidad de Paraná, tendrá entrada libre y gratuita. La propuesta promueve el intercambio artístico, la integración y el fortalecimiento de la actividad coral en Paraná y la región.

 

El encuentro contará con las actuaciones del Coro de la Ciudad de Paraná, el Ensamble Vocal “Cantus Firmus”, perteneciente a la Asociación Verdiana de Paraná; el Coro de la Universidad Nacional del Litoral y la Agrupación Coral “Ars Nova”, ambas de Santa Fe.

El repertorio reunirá obras de distintos géneros y estilos. El Coro de la Ciudad, bajo la dirección de Eliseo Almada, interpretará canciones como Tiempo del jacarandá, El valle y el volcán y Si bastasen un par de canciones. Por su parte, el Ensamble Vocal Cantus Firmus, dirigido por Miguel Otti Gómez, ofrecerá piezas del repertorio sacro y lírico, con obras de Jacobo de Haan y Wolfgang Amadeus Mozart. El Coro de la Universidad Nacional del Litoral, bajo la dirección de Alfonso Paz, presentará versiones corales de canciones de María Elena Walsh, Teresa Parodi, Ramón Ayala, Jorge Fandermole y Litto Nebbia. En tanto, la Agrupación Coral Ars Nova, dirigida por María Soledad Gauna, interpretará obras como Sur, Canción del jangadero, Compadre del sol y Amarraditos.

 

La iniciativa se vincula con el recorrido del programa Todas las Voces, que desde hace tres décadas promueve el canto colectivo y comunitario como una práctica de expresión, participación e integración. A través de estos encuentros, se busca fortalecer los vínculos entre los coros, compartir experiencias artísticas y sostener espacios para el desarrollo de la actividad coral en la ciudad y la región.

 

Temas:

Coro de la Ciudad todas las voces Sala Mayo Paraná
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso