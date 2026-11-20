Los controles de tránsito en el Túnel Subfluvial fueron reforzados este viernes por el comienzo del fin de semana largo. El operativo reúne a personal de la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial de la Policía de Entre Ríos y agentes de fiscalización de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

La intervención se desarrolla del lado de Paraná y combina verificación de documentación, pruebas de alcoholemia y acciones de concientización. Las autoridades explicaron a Elonce que el objetivo es prevenir siniestros ante el incremento de la circulación.

Hasta las 11, desde la medianoche habían ingresado a Entre Ríos unos 2.200 vehículos y habían salido aproximadamente 1.900. Los datos fueron aportados durante el operativo, cuyo refuerzo matutino estaba previsto entre las 8 y las 12.

Más de 700 pruebas de alcoholemia durante la mañana

El subjefe de Educación Vial, Andrés Borghello, indicó que las verificaciones se realizan de manera constante en ambos sentidos. Según precisó, durante la mañana se habían efectuado más de 700 pruebas de alcoholemia.

De ese total, dos dieron resultado positivo y motivaron las actuaciones correspondientes. El funcionario remarcó que los controles buscan evitar que conductores que hayan consumido alcohol generen riesgos para sí mismos y para otras personas.

Borghello recordó que en Entre Ríos rige la alcoholemia cero para cualquier tipo de vehículo. También señaló que, aunque observan mayor conciencia entre muchos conductores, continúan detectando incumplimientos.

Documentación y elementos que revisan en el Túnel Subfluvial

La segunda jefa del puesto Túnel Subfluvial, María Florencia Cabrera, destacó el acompañamiento recibido para reforzar la tarea habitual. “Nos basamos en eso más que en la sanción”, expresó al referirse al trabajo de concientización y al diálogo con quienes circulan.

Durante las verificaciones se solicita licencia de conducir, cédula del vehículo y seguro vigente. También se revisa la correcta colocación de las patentes y la disponibilidad de los elementos obligatorios de seguridad, como balizas y matafuego en condiciones de uso.

Las autoridades insistieron en utilizar el cinturón de seguridad, circular a velocidad prudente y llevar las luces reglamentarias encendidas. La recomendación central para quienes viajen es revisar previamente la documentación y no consumir alcohol antes de conducir.

Los operativos continuarán en otros corredores

Borghello explicó que el esquema conjunto fue diagramado por el área de Operaciones Viales y la Agencia Nacional de Seguridad Vial desde el martes 17. Las tareas forman parte de la planificación para el movimiento del fin de semana largo.

Los controles continuarán en este punto y sobre las rutas nacionales 12 y 168. Posteriormente, el procedimiento también se trasladará a la autovía Artigas, sobre la ruta nacional 14, en el este de la provincia.

“La idea, la iniciativa es controlar el intenso movimiento que vamos a tener a través del fin de semana largo”, sostuvo el funcionario. En ese marco, destacó que el trabajo en el Túnel Subfluvial apunta a la educación vial, la prevención y la reducción de situaciones de riesgo.