La Secretaría de Ambiente de Entre Ríos dispuso medidas preventivas sobre el basural a cielo abierto de Victoria y abrió un sumario administrativo contra la Municipalidad. Señalan irregularidades ambientales desde 2018.
La Secretaría de Ambiente de Entre Ríos dispuso nuevas medidas sobre el basural a cielo abierto de la ciudad de Victoria y ordenó la apertura de un sumario administrativo contra la Municipalidad, a partir de irregularidades detectadas en la disposición de residuos. La decisión quedó establecida mediante la Resolución 652 publicada en el Boletín Oficial.
La disposición prohibió las quemas de residuos, el ingreso de determinados desechos industriales y las descargas informales realizadas por personas o vehículos no autorizados. Además, inició un procedimiento administrativo para determinar las responsabilidades del municipio por presuntos incumplimientos de la legislación ambiental.
La resolución se fundamentó en una serie de inspecciones, informes técnicos y requerimientos realizados desde 2018. Según el organismo provincial, el municipio no acreditó haber cumplido las medidas solicitadas para regularizar las condiciones del predio.
Qué actividades quedaron prohibidas en el basural
La resolución estableció tres prohibiciones específicas para el predio municipal de disposición de residuos de Victoria.
En primer lugar, prohibió estrictamente las quemas, incineraciones o cualquier otra forma de combustión de residuos a cielo abierto. La medida advirtió que su incumplimiento podría derivar en sanciones, incluida la clausura preventiva o el cese definitivo de actividades.
También dispuso la prohibición inmediata de descargar material orgánico fresco y descartes provenientes de plantas frigoríficas o pesquerías locales.
Por último, ordenó impedir el ingreso de particulares y vehículos no autorizados para realizar descargas informales. En estos dos últimos casos, la Secretaría de Ambiente advirtió que podría solicitar la intervención de las fuerzas de seguridad o presentar denuncias penales ante eventuales incumplimientos.
Una denuncia escolar dio origen a las actuaciones en 2018
Entre los antecedentes mencionados en la resolución figuró una presentación realizada el 12 de enero de 2018 por docentes y directivos de la Escuela de Educación Técnica N° 1 "Dr. Pedro Radio".
La institución había solicitado la intervención de la Secretaría de Ambiente debido a una problemática que, según indicó, se repetía desde hacía tiempo.
El establecimiento educativo contaba con un campo lindante al basural municipal, donde se registraban incendios que afectaban al personal y a los estudiantes.
De acuerdo con aquella presentación, el humo generaba condiciones ambientales adversas, volvía irrespirable el aire y dificultaba el desarrollo normal de las actividades escolares.
El 23 de febrero de 2018, técnicos provinciales realizaron una inspección en el predio educativo y constataron la proximidad del basural.
Ese mismo día también inspeccionaron el sitio municipal de disposición final de residuos, donde identificaron distintas irregularidades.
Inspecciones y medidas solicitadas al municipio
Tras la primera inspección, la Secretaría de Ambiente formuló ocho requerimientos para mejorar las condiciones del lugar.
Entre las medidas solicitadas se encontraban el reordenamiento del predio, la clausura de una fosa utilizada para descargar residuos, la colocación de carteles para impedir ingresos no autorizados y la limpieza del sector lindante con la escuela.
También se requirió organizar los espacios destinados a las descargas y presentar un plan de adecuación en caso de proyectarse una nueva excavación para depositar residuos.
Posteriormente, el 27 de julio de 2022, se realizó otra inspección junto a representantes municipales. En esa oportunidad se identificaron nuevas irregularidades y se formularon 13 requerimientos, con un plazo de 15 días para cumplirlos.
La resolución indicó que, después de casi dos años sin nuevas actuaciones ni respuestas municipales registradas en el expediente, se reiteraron las exigencias y se otorgó un plazo adicional de diez días.
Detectaron nuevas irregularidades durante 2026
El 30 de julio de 2026, personal técnico de la Secretaría de Ambiente volvió a inspeccionar el basural de Victoria.
Como resultado, se elaboró el Informe Técnico N° 49/2026, que estableció cinco medidas de cumplimiento inmediato y otras once que debían concretarse en un plazo mayor.
Para las primeras se otorgaron diez días, mientras que para las restantes se estableció un período de veinte días.
Sin embargo, según consignó la resolución a la que tuvo acceso Elonce, el municipio no había respondido ni acreditado el cumplimiento de los requerimientos, pese a las notificaciones realizadas.
Por qué se abrió un sumario administrativo
La Secretaría de Ambiente ordenó iniciar un sumario administrativo contra la Municipalidad de Victoria por presuntos incumplimientos de la Ley Provincial 10.311, que regula la gestión integral de residuos sólidos urbanos.
Entre las irregularidades atribuidas al municipio, la resolución enumeró:
- Utilización de un predio no declarado ni autorizado para la disposición final de residuos, sin el estudio de impacto ambiental aprobado correspondiente.
- Presencia de personas que realizaban tareas de clasificación o manipulación de residuos dentro del establecimiento.
- Descarga de residuos o materiales industriales provenientes de generadores privados sin autorización.
- Falta de respuesta a los requerimientos técnicos formulados por la Secretaría de Ambiente.
El documento también explicó que el 10 de noviembre se había dictado la Resolución 638/2026, que establecía medidas preventivas y disponía la apertura del sumario.
Sin embargo, una revisión posterior detectó errores de redacción, transcripción y contenido en varios artículos, entre ellos una contradicción en la prohibición de ingresos, una referencia incorrecta al estudio de impacto ambiental y coordenadas equivocadas del predio.
Por ese motivo, la Secretaría de Ambiente resolvió dejar sin efecto aquella disposición y reemplazarla íntegramente por la Resolución 652/2026.