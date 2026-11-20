La muerte de Oriana Aguerreberry, una niña de ocho años de Concordia, generó cuestionamientos de su familia por una presunta agresión escolar y la atención recibida en el Hospital Delicia Concepción Masvernat. Sin embargo, la subjefa de la Departamental de Policía, Liliana Miño, confirmó que hasta el momento no se presentó una denuncia penal por el supuesto golpe que habría sufrido la menor en la Escuela Primaria Nº 4 "Manuel José de Lavardén".

La funcionaria policial explicó que la fuerza no había recibido información sobre una posible agresión y que, según los antecedentes conocidos, la niña había ingresado al hospital con síntomas gastrointestinales.

“La niña ingresó al hospital por dolor abdominal, cólicos y diarrea. Nada violento. Nosotros nunca nos enteramos. Nunca nadie denunció”, sostuvo Miño.

La Policía comunicó el caso a la Fiscalía

La subjefa policial señaló que, pese a la ausencia de una denuncia formal, la institución puso la situación en conocimiento del Ministerio Público Fiscal.

No obstante, indicó que hasta el momento no se había iniciado una investigación policial por la presunta agresión denunciada públicamente por los familiares.

“Nosotros hicimos un comunicado a la Fiscalía, pero el tema es que se necesita sí o sí la denuncia formal de la familia directa. Puede ser la abuela, que está saliendo en los medios, o los padres, pero nadie hizo nada”, expresó.

Miño insistió en que no existía una presentación formal vinculada con el supuesto episodio ocurrido en el establecimiento educativo. “No hay denuncia hasta este momento”, remarcó.

Qué denunció la familia sobre el supuesto golpe en la escuela

La abuela de Oriana, Celia Toledo, había manifestado públicamente que su nieta comenzó a presentar molestias después de regresar de la Escuela Primaria Nº 4 "Manuel José de Lavardén".

Según su relato, la menor contó que una compañera le había pegado en la zona de los riñones. “Ese día, Oriana volvió de la escuela y nos dijo que le había pegado una niña”, recordó Toledo en declaraciones a 7Páginas.

La mujer aseguró que, con el paso de las horas, el estado de salud de su nieta comenzó a deteriorarse y aparecieron dificultades para alimentarse y caminar. “Uno manda a los chicos a la escuela para que aprendan, no para que los maten”, expresó la abuela.

Hasta el momento, no se estableció una relación causal entre el presunto golpe y la muerte de la niña.

Las dos consultas en el hospital Masvernat

De acuerdo con el relato de la familia, Oriana fue trasladada el viernes por la noche al Hospital Delicia Concepción Masvernat, donde le realizaron una tomografía y distintos análisis.

Sus allegados cuestionaron que los profesionales le otorgaran el alta el sábado por la mañana, pese a que, según sostuvieron, continuaba con dolores.

Ante la persistencia de los síntomas, el domingo por la noche la familia volvió a llevarla al establecimiento sanitario.

En esa segunda atención, los médicos detectaron un agravamiento de su estado y resolvieron internarla en terapia intensiva pediátrica.

Según la información difundida, los estudios identificaron una infección que comprometió varios órganos. La niña permaneció bajo cuidados intensivos, pero su cuadro continuó deteriorándose.

Finalmente, Oriana falleció durante la madrugada del miércoles, después de permanecer más de dos días internada.

La familia también cuestionó la atención médica

Tras el fallecimiento, Celia Toledo expresó su malestar por la atención recibida durante la primera consulta hospitalaria.

La abuela sostuvo que su nieta no tenía antecedentes de problemas de salud y consideró que la decisión de enviarla nuevamente a su domicilio había sido incorrecta.

“Mi nieta era sana. Fue bien a la escuela y volvió con dolor. Acá también hubo negligencia de la primera doctora del hospital, que mandó a Oriana a la casa sin ver los análisis y cuando tenía dolor. Esto se hubiese evitado si actuaban como se debía”, manifestó.