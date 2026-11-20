Un supermercado de Benavídez, en el partido bonaerense de Tigre, fue escenario este viernes de una protesta tras la detención de su propietario, acusado de haber abusado de un niño de 11 años. Durante la concentración, algunas personas robaron mercadería y quemaron neumáticos frente al local.

La acusación está vinculada con un episodio ocurrido el jueves dentro del comercio. Según la información difundida, el niño había ingresado para comprar un helado cuando el hombre se acercó a él.

Las cámaras de seguridad registraron la secuencia que dio origen al reclamo de la familia. El propietario fue detenido por el presunto abuso y el caso quedó bajo investigación.

La acusación contra el dueño del supermercado

De acuerdo con los primeros datos, las imágenes muestran un contacto físico del acusado con el niño y un segundo acercamiento minutos después. Esos registros forman parte de los elementos conocidos sobre lo sucedido.

TENSIÓN EN UN SUPERMERCADO CHINO DE BENAVIDEZ: EL DUEÑO FUE DETENIDO POR MANOSEAR A UN MENOR Buenos Aires, 20 noviembre (NA) -- El dueño de un supermercado chino en Benavidez, partido de Tigre, fue detenido por manosear de un menor dentro del comercio, situación que quedó registrada por las cámaras de seguridad, y ahora vecinos roban mercadería y prendieron fuego neumáticos en la puerto del lugar. El desagradable hecho ocurrió el jueves cuando el chico de 11 años fue a comprar un helado y, según se puede ver en las cámaras de seguridad, el acusado se acercó y le dio una palmada en la cola. Leé más https://t.co/0Fh4CCXuLz — Noticias Argentinas (@NAagencia) November 20, 2026

Tras salir del supermercado, el chico le contó a su madre lo que había ocurrido. La mujer se dirigió al lugar y posteriormente se acercaron vecinos y personal policial.

La difusión de las imágenes amplificó el reclamo durante las horas siguientes. Este viernes, familiares y habitantes de la zona volvieron a concentrarse frente al establecimiento.

. [ AHORA ] SAQUEAN EL SUPERMERCADO CHINO DONDE EL COMERCIANTE FUE DENUNCIADO POR ABUSO 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 . https://t.co/gsg9GrwJtv — ️😺MARCELO🇦🇷 (@Marcelo_MM2023) November 20, 2026

Robos y quema de neumáticos durante la protesta

Durante la manifestación, varias personas sustrajeron productos del comercio. También realizaron pintadas en el frente y prendieron fuego neumáticos en las inmediaciones de la entrada.

Estos hechos se produjeron después de la detención del propietario del supermercado. La protesta estuvo acompañada por momentos de tensión entre quienes se habían acercado al lugar.

Por el momento, la información disponible no precisa si hubo otras detenciones por los robos o los daños. Tampoco se difundieron detalles sobre la fiscalía interviniente ni las próximas medidas en la investigación del presunto abuso.