Un incendio de gran magnitud afectó al restaurante Rancho La Criolla, un depósito y un automóvil en Federación. El vehículo pertenecía a un padre que acompañaba a niños de Chajarí a un torneo de fútbol en las instalaciones del club Almirante Brown.
Un incendio de gran magnitud destruyó un automóvil y provocó importantes daños en un restaurante durante la madrugada de este viernes en Federación. El siniestro ocurrió alrededor de las 3:50, en inmediaciones de las calles H. Betancourt y De los Periodistas, donde las llamas afectaron al establecimiento gastronómico Rancho La Criolla y a un depósito lindante. El vehículo pertenecía a un padre que acompañaba a niños de Chajarí a un torneo deportivo y que debió ser hospitalizado tras sufrir una descompensación al no poder rescatar su auto, según publicó Radio City.
El episodio generó preocupación porque, frente al predio afectado, se encontraban alojados niños que habían viajado desde Chajarí para participar del torneo de fútbol Argentina Cup. Los menores descansaban en las instalaciones del club Almirante Brown cuando se produjo el incendio.
De acuerdo con la información de la Jefatura Departamental Federación, los Bomberos Voluntarios acudieron al lugar y lograron sofocar las llamas. La Policía informó que el fuego no provocó víctimas directas, aunque posteriormente se conoció que el propietario del automóvil necesitó asistencia médica debido a una descompensación.
El dramático momento que vivió el dueño del automóvil
Según publicó Radio City, uno de los padres que acompañaban a los niños de Chajarí había dejado su vehículo estacionado dentro del garaje del comedor ubicado en el predio afectado.
Cuando comenzó el incendio, las llamas se propagaron rápidamente y alcanzaron el sector donde estaba guardado el automóvil, un Volkswagen Gol Country.
El hombre intentó recuperar su vehículo, pero la intensidad del fuego y la velocidad con la que avanzaban las llamas le impidieron retirarlo.
El automóvil terminó completamente incendiado, sin que su propietario pudiera evitar los daños.
Ante la situación, el padre sufrió una descompensación y tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital para recibir la atención médica correspondiente.
Los niños de Chajarí estaban alojados frente al lugar
La presencia de una delegación infantil en las inmediaciones fue uno de los aspectos que generó mayor preocupación durante el siniestro. Los chicos habían viajado desde Chajarí para participar de la Argentina Cup, una competencia de fútbol que reunía a jóvenes deportistas.
Al momento del incendio, los menores se encontraban descansando en las instalaciones del club Almirante Brown, situado frente al sector donde se originaron las llamas.
La información difundida no indicó que los niños hubieran resultado heridos ni que el fuego hubiera alcanzado el lugar donde estaban alojados. Sin embargo, el episodio afectó directamente a uno de los adultos acompañantes, quien perdió su automóvil y debió recibir atención hospitalaria.
Cómo se habría iniciado el incendio
El fuego fue detectado aproximadamente a las 3:50 de este viernes, cuando la Policía recibió un aviso sobre un incendio de importantes dimensiones en una propiedad ubicada cerca de las calles H. Betancourt y De los Periodistas.
Al llegar al lugar, los efectivos comprobaron que las llamas afectaban al establecimiento gastronómico Rancho La Criolla y solicitaron la intervención de los Bomberos Voluntarios de Federación.
Los primeros indicios apuntaron a que el incendio se habría originado en un pequeño galpón utilizado como depósito, desde donde se propagó hacia otros sectores.
Según la hipótesis preliminar de los investigadores, el fuego alcanzó primero al Volkswagen Gol Country, que fue rápidamente consumido por las llamas, y luego se extendió a las instalaciones del restaurante.
Esta secuencia todavía no fue confirmada mediante pericias, por lo que las autoridades mantienen abierta la investigación para establecer las circunstancias exactas del siniestro.
Importantes daños materiales en el restaurante
El incendio provocó daños en tres sectores de la propiedad: el depósito donde se presume que comenzó el fuego, el automóvil estacionado en el lugar y las instalaciones del comercio gastronómico. La intensidad de las llamas obligó a desplegar un operativo de emergencia durante la madrugada.
Los Bomberos Voluntarios trabajaron para extinguir el fuego y evitar que continuara propagándose hacia otras construcciones cercanas. Desde la Jefatura Departamental Federación señalaron que, pese a la magnitud del incendio, no se habían constatado personas lesionadas directamente por las llamas.
Una vez controlada la emergencia, la Policía puso en conocimiento del hecho a la fiscal en turno, Josefina Penón, quien dispuso la realización de las diligencias correspondientes.
La funcionaria judicial ordenó la intervención de personal de la División Policía Científica y de Bomberos Zapadores, encargados de llevar adelante los estudios técnicos para establecer el origen del incendio.
Las pericias deberán determinar si el fuego comenzó efectivamente en el depósito y cuáles fueron las circunstancias que provocaron su rápida propagación hacia el vehículo y el restaurante.