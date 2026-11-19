Autoridades de Entre Ríos y Santa Fe se reunieron para coordinar medidas preventivas ante posibles emergencias vinculadas al fenómeno de El Niño. Los equipos técnicos confirmaron que el Túnel Subfluvial se encuentra en óptimas condiciones y que no existen riesgos para su funcionamiento.
Entre Ríos y Santa Fe coordinaron acciones preventivas ante el fenómeno de El Niño durante una reunión de trabajo desarrollada en el Túnel Subfluvial Raúl Uranga-Carlos Sylvestre Begnis. El encuentro reunió a autoridades de ambas provincias, representantes de la Región Centro y especialistas en Protección y Defensa Civil, con el objetivo de fortalecer los mecanismos de respuesta ante posibles emergencias.
Durante la jornada, los responsables técnicos del organismo interprovincial llevaron tranquilidad respecto del estado de la infraestructura. Confirmaron que no existe ningún riesgo para el funcionamiento del Túnel Subfluvial y que las condiciones de seguridad fueron verificadas, por lo que el viaducto se encuentra en óptimas condiciones.
La reunión se realizó en el contexto de la situación hídrica regional y los posibles escenarios asociados al fenómeno de El Niño. Las autoridades coincidieron en la necesidad de profundizar la coordinación entre jurisdicciones para garantizar respuestas eficientes ante eventuales contingencias.
Coordinación entre Entre Ríos y Santa Fe ante posibles emergencias
El presidente del Ente Región Centro, Atilio Benedetti, destacó el trabajo conjunto entre las provincias y señaló que avanzan hacia la conformación de una herramienta de coordinación regional destinada a mejorar la prevención y la respuesta ante emergencias.
Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, Gustavo Hein, resaltó el papel de la Región Centro como ámbito de integración y cooperación federal. Consideró que estas instancias permiten defender los recursos provinciales y brindar certidumbre a la población ante situaciones extraordinarias.
En ese sentido, sostuvo que la Región Centro debe consolidarse como un espacio de articulación institucional para afrontar desafíos compartidos, especialmente aquellos relacionados con fenómenos climáticos y situaciones de emergencia.
Protocolos de actuación y particularidades de cada provincia
Durante el encuentro, el subsecretario de Transporte y Logística de Santa Fe, Jorge Henn, repasó las tareas preventivas y los trabajos que desarrolla el Ente Interprovincial para garantizar el funcionamiento de la conexión vial.
A su turno, el subsecretario de Protección Civil y Gestión de Riesgos santafesino, Daniel Basile, planteó la importancia de coordinar los organismos de respuesta, debido a que cada provincia cuenta con estructuras y modalidades de intervención diferentes.
El funcionario consideró fundamental que el Túnel Subfluvial sea incorporado a los esquemas regionales de actuación ante emergencias complejas, con procedimientos que permitan una intervención coordinada entre ambas jurisdicciones.
Las medidas de prevención en el Túnel Subfluvial
El director de Defensa Civil de Entre Ríos, Víctor Chanenko, explicó que las características de cada cabecera del viaducto requieren abordajes específicos.
Si bien las modalidades operativas pueden variar entre Entre Ríos y Santa Fe, el funcionario destacó que existe un importante nivel de coordinación entre los organismos responsables de intervenir ante contingencias.
El objetivo de estas reuniones es fortalecer los mecanismos de prevención y establecer criterios comunes de actuación, especialmente frente a posibles situaciones derivadas de la evolución del río Paraná.
Quiénes participaron de la reunión
Además de Benedetti, Hein, Henn, Basile y Chanenko, participaron la secretaria de Región Centro e Integración Regional de Santa Fe, Claudia Giaccone, y los directores del Túnel Subfluvial, Sebastián Barbona y Aníbal Vergara.
También estuvieron presentes el director técnico del organismo, Sergio Espinosa, la diputada provincial entrerriana Liliana Salinas y equipos técnicos de ambas provincias.
Las autoridades remarcaron la importancia de mantener una coordinación permanente ante la evolución de las condiciones hídricas. En ese marco, reiteraron que el Túnel Subfluvial funciona en condiciones normales y no presenta riesgos estructurales ni operativos, de acuerdo con las verificaciones realizadas por sus responsables técnicos.