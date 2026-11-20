El paro docente de AGMER en Entre Ríos se realizará el martes 24 y miércoles 25 de noviembre, luego de que el sindicato confirmara una medida de fuerza de 48 horas ante la falta de acuerdo salarial con el Gobierno provincial. El secretario general del gremio, Abel Antivero, explicó a Elonce los motivos de la decisión.

El dirigente sostuvo que el conflicto se profundizó después de cinco instancias paritarias sin acuerdo. Según explicó, el sindicato rechazó la última propuesta porque incluía una parte importante de sumas no remunerativas y reclamó una mejora salarial.

Antivero señaló que el Gobierno anunció públicamente el cierre de la paritaria y la aplicación del aumento por decreto, aunque una notificación de la Secretaría de Trabajo indicaba que la negociación continuaba abierta.

Abel Antivero, secretario general de AGMER (Elonce)

Por qué AGMER convocó al paro de 48 horas

Ante esa contradicción, el gremio solicitó una aclaración formal al Consejo General de Educación (CGE). Según Antivero, la respuesta recibida este viernes confirmó la negativa oficial a continuar la negociación.

Por ese motivo, AGMER resolvió aplicar lo dispuesto por su Congreso provincial. "Nosotros respondemos a lo que definió nuestro Congreso el pasado viernes, que es un paro de 48 horas", explicó el secretario general.

El dirigente responsabilizó al Gobierno de Rogelio Frigerio por la falta de acuerdo y sostuvo que las sucesivas propuestas salariales no respondieron a los reclamos de los trabajadores de la educación.

Cómo afectará la medida al cierre del ciclo lectivo

Antivero reconoció que el paro se produce en una etapa del año en la que los docentes deben completar evaluaciones, informes y entrega de calificaciones, lo que obligará a reorganizar algunas actividades.

"Queremos que los chicos estén en las escuelas, queremos que los trabajadores de la educación estén también en los establecimientos escolares, pero también queremos que estén bien pagos", expresó.

Finalmente, anticipó que AGMER relevará la adhesión a través de sus 17 seccionales y cuestionó los mecanismos oficiales para informar la participación en las medidas de fuerza. El sindicato advirtió sobre posibles descuentos salariales por los días no trabajados.