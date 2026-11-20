Los trabajadores de laboratorios médicos comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 42/89 cuentan con nuevas escalas salariales para noviembre de 2026. Los básicos parten de $1.847.983,66 y superan los $3,5 millones en la categoría profesional más alta.

La grilla fue publicada por ATSA Buenos Aires, Agrupación 21 de Septiembre, e incorporada a un informe de Errepar. La negociación del sector fue suscripta por la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA).

El alcance corresponde a laboratorios farmacéuticos y veterinarios. Las otras ramas de Sanidad tienen acuerdos propios, por lo que estos valores no deben trasladarse automáticamente a trabajadores encuadrados en convenios diferentes.

Cuánto cobran los operarios en noviembre

En producción, mantenimiento y servicios, los operarios con título habilitante tienen un básico de $3.153.261,54. Para los operarios de planta química calificados especializados, la remuneración se ubica en $2.879.764,51.

La categoría de operarios con oficio, oficiales y calificados especializados alcanza los $2.630.163,58. En tanto, los operarios calificados tienen un básico de $2.379.209,84 y los semicalificados, de $2.153.488.

Para los operarios no calificados, el importe es de $1.939.865,63, mientras que la categoría de peón registra $1.847.983,66. Son salarios básicos de convenio y no equivalen necesariamente al monto de bolsillo de cada empleado.

Los salarios de administrativos y profesionales

La actualización para los trabajadores de laboratorios médicos también contempla al personal administrativo. Los auxiliares principales tienen un básico de $2.630.163,58 y los auxiliares de segunda, de $2.379.209,84.

Los auxiliares de tercera perciben un básico de $2.153.488 y los de cuarta, de $1.939.865,63. Para principiantes de administración se establecieron $1.847.983,66; para viajantes propagandistas, $2.153.488; y para corredores, $2.379.209,84.

Entre quienes cuentan con título universitario, la categoría Profesionales A alcanza los $3.531.654,92. Para Profesionales B, la escala fija una remuneración básica de $3.342.459,15.

Qué adicionales contempla el convenio

La grilla de noviembre incluye un bono vacacional de $356.179,09 y un importe por comedor de $15.790,47. Su liquidación depende de las condiciones previstas para cada concepto.

También establece $499.931,80 por sala maternal y $107.518,99 por el Día de la Sanidad. Estos conceptos corresponden al convenio y no representan una suma mensual automática para todos los empleados.

De esta manera, los trabajadores de laboratorios médicos alcanzados por el acuerdo tienen nuevos valores de referencia para sus haberes de noviembre. La información suministrada detalla los importes por categoría, aunque no precisa un porcentaje único de aumento respecto de la escala anterior.