Finalizaron las reparaciones y el servicio de agua se normalizará durante la madrugada

La Municipalidad de Paraná informó que concluyeron los trabajos de mantenimiento en la planta Echeverría y la reparación de un caño maestro en calle Rondeau. El suministro de agua potable comenzará a recuperarse progresivamente en el centro y las zonas sur y oeste de la ciudad.
El servicio de agua potable en Paraná comenzará a normalizarse de manera gradual durante las próximas horas y la madrugada del miércoles, luego de que finalizaran las tareas de mantenimiento en la planta potabilizadora Echeverría y la reparación de un caño maestro de impulsión ubicado en calle Rondeau.
Según informó la Municipalidad, los trabajos se desarrollaron desde las primeras horas de este martes y afectaron el abastecimiento en el casco céntrico y las zonas sur y oeste de la capital entrerriana, donde se registraron restricciones en la provisión del suministro.
Las intervenciones estuvieron a cargo de personal técnico municipal, que realizó tareas simultáneas en los sistemas de potabilización y distribución. Una vez concluidas, se efectuaron las pruebas hidráulicas correspondientes para avanzar con la recuperación del servicio.
Repararon un caño maestro de 750 milímetros en calle Rondeau
Una de las principales intervenciones se concretó sobre un acueducto de 750 milímetros de diámetro, ubicado en calle Rondeau, entre Darwin y Ambrosetti. Esta cañería transporta agua potable desde la planta Echeverría hacia la planta y centro de distribución Ramírez, por lo que su reparación resultó fundamental para restablecer los caudales habituales.
Durante los trabajos, el envío de agua se mantuvo mediante un conducto complementario de 500 milímetros. Sin embargo, al permanecer fuera de servicio la cañería principal, disminuyó la cantidad de agua disponible para distribuir.
Mantenimiento en la planta potabilizadora Echeverría
Paralelamente, los equipos municipales realizaron tareas de limpieza y mantenimiento en los canales Parshall y repartidor, además de las pantallas deflectoras de la planta Echeverría.
Estas estructuras intervienen en el ingreso del agua cruda proveniente del río Paraná y forman parte del proceso de potabilización. El objetivo de las tareas fue preservar su funcionamiento y garantizar las condiciones necesarias para el tratamiento del recurso.
Cuándo se normalizará el suministro de agua
Con las reparaciones finalizadas, comenzaron los procedimientos para reanudar plenamente los sistemas electromecánicos y recuperar los niveles de reserva en los centros de distribución Ramírez y Ejército.
Desde el municipio indicaron que el abastecimiento se restablecerá progresivamente durante la noche y la madrugada, a medida que se recuperen los caudales y las presiones necesarias en la red pública.
La normalización no será inmediata ni simultánea en todos los sectores, debido a que el sistema necesita recuperar sus niveles operativos después de las restricciones registradas durante la jornada.