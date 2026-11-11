Comenzó la construcción de una nueva terapia intensiva con nueve camas en el hospital 9 de Julio de La Paz

El hospital 9 de Julio de La Paz contará con una nueva Unidad de Terapia Intensiva de nueve camas. La obra demandará una inversión provincial de $994 millones y tendrá un plazo de ejecución de 360 días. Permitirá ampliar la atención de pacientes críticos en el norte entrerriano.
La construcción de una nueva Unidad de Terapia Intensiva (UTI) en el hospital 9 de Julio de La Paz comenzó con una inversión provincial de 994 millones de pesos. La obra permitirá incorporar nueve camas destinadas a cuidados intensivos y fortalecer la atención de pacientes críticos en el norte de Entre Ríos.
El Gobierno provincial, a través del Ministerio de Planeamiento e Infraestructura, inició los trabajos para construir un sector de 335 metros cuadrados, que incluirá espacios de atención, áreas de apoyo y servicios complementarios. El plazo previsto para su ejecución será de 360 días corridos.
El hospital, ubicado sobre avenida Artigas, brinda actualmente atención de complejidad intermedia y constituye un establecimiento sanitario de referencia para La Paz, una ciudad de aproximadamente 25.000 habitantes, y localidades cercanas.
Una inversión para fortalecer la atención sanitaria
El ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob, destacó que la intervención representa “una inversión estratégica para fortalecer la red hospitalaria y el sistema de salud pública en el norte entrerriano”.
Asimismo, sostuvo que la nueva infraestructura “permitirá ampliar la capacidad del hospital para dar respuesta a emergencias y casos de alta complejidad, tanto en La Paz como en toda su zona de influencia”.
Por su parte, el ministro de Salud, Daniel Blanzaco, señaló que se trataba de una obra necesaria y esperada, debido a que históricamente los servicios de cuidados intensivos estuvieron concentrados principalmente en Paraná y localidades cercanas.
Cómo será la nueva Unidad de Terapia Intensiva
Blanzaco consideró que el proyecto permitirá avanzar hacia una atención sanitaria más equitativa. “Representa una medida estratégica, que permitirá fortalecer la capacidad de respuesta del sistema sanitario en el noroeste entrerriano”, afirmó.
La nueva UTI estará ubicada junto al área quirúrgica y cerca de la guardia, facilitando la circulación de pacientes desde urgencias, quirófanos, diagnóstico por imágenes y sectores postoperatorios.
El proyecto también contempla circuitos de circulación controlada y espacios diferenciados para pacientes y suministros, de acuerdo con las normas hospitalarias vigentes. Los trabajos estarán a cargo de la empresa Cemyc SRL.