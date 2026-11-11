Bastián anunció propuestas para el verano y se presentó como precandidato a la gobernación por el PJ

REDACCIÓN ELONCE
El intendente de San José, Gustavo Bastián, detalló a Elonce las alternativas turísticas que prepara la ciudad ante la creciente del río Uruguay. Además, confirmó que buscará competir por la Gobernación de Entre Ríos en 2027 por el Partido Justicialista (PJ).
El intendente de San José, Gustavo Bastián, se refirió a los preparativos para la temporada turística 2026-2027, marcada por la creciente del río Uruguay, y confirmó su intención de competir por la Gobernación de Entre Ríos como precandidato del Partido Justicialista (PJ). En diálogo con Elonce, anticipó la habilitación de cuatro espacios recreativos para el verano y expuso sus principales propuestas políticas.
El jefe comunal destacó la importancia de la actividad turística para San José y las localidades de la costa del Uruguay. En ese sentido, explicó que el Municipio había diseñado alternativas para garantizar propuestas recreativas, incluso si el nivel del río dificultaba el uso de las playas.
"Tenemos el verano más largo de Entre Ríos, que arranca el fin de semana largo de octubre y va hasta Semana Santa", expresó Bastián. Sin embargo, reconoció que la situación del río generaba dificultades: "Este año viene un poco complicado el tema del balneario. Si bien el río no está tan alto, la altura que tiene complica la gran mayoría de las playas".
Cuatro espacios turísticos para disfrutar del verano
Frente a ese escenario, Bastián anunció que la Municipalidad había organizado un programa turístico con cuatro puntos de verano, destinados tanto a los visitantes como a los residentes de San José.
Uno de los espacios será un complejo recuperado por el Municipio, equipado con piscina y sectores de esparcimiento, cuya apertura estaba prevista para el 8 de diciembre. A esa propuesta se sumará el tradicional complejo termal, uno de los principales atractivos de la localidad.
También se habilitará el denominado Punto Joven de Verano, un espacio pensado para adolescentes y jóvenes, con sectores recreativos, un fogón y un escenario destinado a presentaciones musicales.
La cuarta alternativa será el polideportivo municipal, cuyas piscinas estarán abiertas a la comunidad durante la temporada estival.
"Tenemos muchas cosas para mostrar y para contar, y una historia importante", destacó el intendente al invitar a los turistas a visitar la ciudad.
La Fiesta del Campamentista y los atractivos de la región
Bastián también confirmó que la Fiesta del Campamentista se realizará el 9 y 10 de enero, con una programación que incluirá espectáculos musicales, gastronomía y actividades culturales.
El mandatario municipal resaltó que San José recibe visitantes de distintos puntos del país, principalmente de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires. También mencionó el crecimiento del turismo proveniente de Santa Fe y Córdoba, además de los visitantes uruguayos que ingresan por el paso fronterizo Colón-Paysandú.
Por otra parte, destacó el patrimonio histórico de la localidad, especialmente el Museo Regional Histórico de la Colonia. "San José es la primera colonia agrícola organizada de inmigrantes en la provincia y la segunda del país, así que tenemos historia para contarles a todos", señaló.
En cuanto a la promoción regional, explicó que los municipios de los departamentos Colón y San Salvador trabajan de manera conjunta a través de la microrregión Tierra de Palmares. "Hemos diagramado diferentes circuitos atractivos y recreativos que la gente puede disfrutar y conocer", indicó.
Además, mencionó el crecimiento de la vitivinicultura y la apertura de nuevas bodegas. Según explicó, este desarrollo permitió combinar las propuestas termales con experiencias vinculadas al vino, mediante un producto turístico denominado enotermal.
Gustavo Bastián confirmó su precandidatura a la gobernación por el PJ
Durante la entrevista, el intendente también abordó el escenario político provincial y se presentó como precandidato a la gobernación de Entre Ríos por el Partido Justicialista para las elecciones de 2027.
"En mi caso, yo he manifestado que soy precandidato a la Gobernación por el justicialismo. Hay también aspiraciones de otros compañeros y andamos recorriendo cada punto de la provincia, charlando con intendentes y referentes territoriales", afirmó.
Bastián sostuvo que su intención era construir una propuesta política con participación de los gobiernos locales y diferentes sectores de la sociedad. "Es necesario poder pensar entre todos la Entre Ríos que viene. Creo que en la etapa que tenemos por delante el protagonismo y la participación tienen que ser fundamentales, sobre todo de los intendentes", manifestó.
En esa línea, consideró que los municipios debían ocupar un lugar central en las decisiones relacionadas con el desarrollo económico, la infraestructura y la producción.
Al referirse a los principales ejes de su proyecto, Bastián planteó la necesidad de recuperar la matriz energética de Entre Ríos, fortalecer la producción y generar condiciones para el crecimiento del empleo. También mencionó la necesidad de mejorar la infraestructura vial y promover un desarrollo económico que alcanzara a todas las localidades de la provincia.
El dirigente reconoció que las anteriores gestiones justicialistas habían cometido errores y sostuvo que el espacio político debía aprender de esas experiencias. "Hasta 2023 hemos venido trabajando en un montón de aspectos. No alcanzó, faltaron cosas, hemos cometido errores, por eso la gente decidió elegir otra opción", admitió.
Cuestionamientos a la gestión provincial
Consultado sobre las posibilidades del PJ frente al actual oficialismo encabezado por Juntos por Entre Ríos, Bastián expresó críticas hacia la administración del gobernador Rogelio Frigerio.
"Creo que sí, porque primero este gobierno carece de gestión, no tiene gestión en ningún lugar de Entre Ríos como para mostrar", sostuvo al ser consultado sobre la posibilidad de que el justicialismo recuperara la Gobernación.
Según su evaluación, existían demandas insatisfechas en sectores como el turismo, la industria, el agro y los trabajadores estatales. También cuestionó el acompañamiento del Gobierno provincial a las políticas económicas nacionales.
"Este gobierno también ha decidido formar parte de una alianza con el Gobierno nacional, acompañando y convalidando políticas de ajuste", manifestó.
Asimismo, afirmó que Entre Ríos debía obtener mayores beneficios de su producción energética. En ese contexto, aseguró que el Gobierno nacional retenía el 70% de lo producido por la provincia, una cifra que presentó como parte de su cuestionamiento al esquema energético.
"Somos una generación que quiere ser protagonista"
Finalmente, Bastián explicó los motivos de su aspiración a la Gobernación y destacó la importancia de incorporar nuevas generaciones a la conducción política provincial.
"Somos una generación que queremos ser protagonistas de lo que viene, queremos aportar. Yo cumplo 41 años este mes y creemos que podemos aportar nuestra experiencia, nuestro trabajo y nuestra visión", expresó.
El intendente insistió en que cualquier proyecto provincial debía construirse mediante acuerdos y participación colectiva. "Acá no hay recetas mágicas, no hay nadie que sepa y que tenga la solución para poder solucionar todos los problemas", afirmó.