La paritaria estatal en Entre Ríos continúa vigente, según aseguró la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), que rechazó las versiones sobre un supuesto abandono de la negociación salarial y cuestionó al Gobierno provincial por la suspensión del encuentro previsto con los gremios.

"Nosotros no abandonamos la paritaria, como dice el Gobierno. Nuestros representantes permanecieron 45 minutos de plantón en la sede de la Secretaría de Trabajo, a la espera de que se presentaran los funcionarios", expresó el sindicato mediante un comunicado.

UPCN explicó que sus representantes decidieron retirarse después de esperar sin recibir explicaciones oficiales. "Con ATE también esperando y el Gobierno en silencio. Pero pasado un tiempo razonable decidimos retirarnos por respeto a los trabajadores", sostuvo.

Cuestionamientos por la suspensión de la reunión

Desde el gremio señalaron que desconocen los motivos por los cuales los funcionarios provinciales no ingresaron a la audiencia. Incluso plantearon que podría existir una diferencia sobre los temas pendientes de discusión o sobre su incorporación al acta paritaria.

UPCN también cuestionó las versiones que indicaban que sus representantes se habían retirado mientras ingresaban los funcionarios. "Nuestros paritarios estuvieron y se quedaron incluso en la puerta, a la espera de una explicación", afirmó.

En ese sentido, el sindicato pidió precisiones sobre el encuentro que el Gobierno habría mantenido con la Asociación Trabajadores del Estado (ATE). "Si ATE estuvo reunido con el Gobierno, ¿de qué habló?", preguntó.

(UPCN)

Los reclamos salariales que mantiene UPCN

El gremio aseguró que la suspensión de la audiencia no modifica sus demandas. "Nunca pusimos en riesgo el aumento de noviembre, que se liquidó. Todo lo que íbamos a tratar en este encuentro implica ir por más", manifestó.

Entre los principales reclamos figura una mejora del piso salarial para los trabajadores estatales. "La oferta es magra y subir el piso es una alternativa", sostuvo UPCN, que además cuestionó las diferencias de tratamiento respecto de otros sectores.

También solicitó la apertura de la Paritaria Sectorial de Salud para abordar problemas vinculados con los pagos y validar las recategorizaciones del personal de enfermería. El sindicato remarcó que estas cuestiones siguen pendientes de resolución.

Contratados, recategorizaciones y continuidad de la negociación

Otro de los planteos consiste en obtener garantías escritas sobre la continuidad laboral de los trabajadores contratados. UPCN también reclamó establecer plazos concretos para implementar la primera etapa de las recategorizaciones del Copnaf y del Consejo General de Educación (CGE).

"No desistimos de ninguno de los planteos presentados en la negociación", afirmó la organización sindical, que insistió en mantener todos los puntos de su pliego de reivindicaciones.

Finalmente, UPCN recordó que el Gobierno provincial expresó oficialmente su disposición "al diálogo y a la continuidad de la negociación salarial" y anticipó una nueva convocatoria. Por ese motivo, el sindicato concluyó: "Para UPCN la paritaria no está caída".