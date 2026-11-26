Trabajadoras del Hogar San Vicente de Paul de Paraná realizarán este jueves una concentración para reclamar por la continuidad de la institución, cuyo funcionamiento está en riesgo debido a las dificultades económicas que atraviesa. La convocatoria está prevista para las 16.30, frente al establecimiento.

El hogar, que cuenta con 131 años de historia y actualmente alberga a unas 44 adultas mayores, enfrenta un déficit mensual de entre cuatro y cinco millones de pesos. De no encontrar una solución, podría cerrar sus puertas en enero de 2027, lo que también pondría en riesgo 50 puestos de trabajo.

En diálogo con Elonce, Andrea y Analía, dos trabajadoras de la institución, expresaron su preocupación por la situación económica y solicitaron el acompañamiento de la comunidad para visibilizar el reclamo.

Las empleadas explicaron que el principal pedido está dirigido a PAMI y consiste en una actualización de los aranceles que percibe el establecimiento por la atención de las residentes.

Aclararon que el problema no radica en la falta de pago por parte de la obra social, sino en que los montos resultan insuficientes para cubrir los costos de funcionamiento de la institución.

“Hace falta que se aumente el arancel para estar acorde a los gastos”, manifestó una de las entrevistadas, quien mencionó entre las principales necesidades la alimentación y el sostenimiento cotidiano del hogar.

La preocupación de las residentes y las trabajadoras

La posibilidad del cierre generó incertidumbre tanto entre el personal como entre las adultas mayores que residen en el establecimiento, algunas de las cuales conocen las dificultades económicas que atraviesa la institución.

“Hay varias ancianas que están al tanto de la situación y que no sólo están preocupadas por ellas, sino también por nosotros”, relató una de las empleadas.

Andrea y Analía llevan alrededor de seis años trabajando en el hogar, donde desempeñan tareas de cuidado y cocina. Ambas destacaron el vínculo afectivo que construyeron con las residentes durante ese tiempo.

“Esta es su casa y nosotros somos su familia”, expresó una de las trabajadoras, al remarcar la importancia de garantizar la continuidad de la atención.

Convocan a la comunidad a acompañar el reclamo

La concentración de este jueves buscará visibilizar la situación del Hogar San Vicente de Paul y reunir el respaldo de la comunidad para que se encuentre una solución antes de fin de año.

Las trabajadoras manifestaron sus expectativas de que el reclamo sea escuchado por las autoridades de PAMI y reafirmaron su compromiso con el cuidado de las adultas mayores mientras continúan las gestiones.

“Nosotros le pedimos a toda la comunidad que ahora el 26 de noviembre nos acompañen”, expresaron.