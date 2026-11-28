REDACCIÓN ELONCE
Rowing venció 1 a 0 a Estudiantes en la final de hockey y se consagró campeón en la rama femenina de la modalidad sobre césped. Rowing conquistó el título en su cancha de La Tortuguita. Elonce transmitió en vivo.
Rowing venció 1 a 0 a Estudiantes en la final de hockey y se consagró campeón en la rama femenina de la modalidad sobre césped. Rowing conquistó el título en su cancha de La Tortuguita. Elonce transmitió en vivo. El encuentro definió al campeón del Torneo Oficial de Damas.
El conjunto albinegro buscaba alcanzar el tricampeonato, mientras que el Remero intentaba sumar una nueva consagración. Durante la temporada, ambos equipos se enfrentaron en cuatro oportunidades, con dos victorias para cada uno.
Con un gran marco de público, se disputa el partido en la cancha del predio de La Tortuguita. Las hinchadas le dan un contexto inmejorable a la definición del hockey paranaense.
Primer cuarto con dinámica y ocasiones
El primer cuarto del partido, tuvo muchas imprecisiones en el inicio y luego comenzó a tomar un ritmo acelerado con muchos idas y vueltas de ambos conjuntos.
Lo que se pensaba que iba a ser un primer cuarto disputado y trabado, se convirtió en un juego dinámico y con buen ritmo.
Se dieron un par de situaciones de corner corto para Rowing que no pudo concretar. Mientras que Estudiantes, podría haber convertido de contragolpe, pero los disparos se fueron desviados.
Los primeros quince minutos dejaron situaciones de gol con oportunidades para convertir pero finalizó cero a cero.
Disputado segundo cuarto, pero sin goles
En el comienzo del segundo cuarto, Estudiantes tuvo la iniciativa y logró un primer corner corto a los dos minutos de juego. Sin embargo, el disparo se fue apenas desviado. En tanto, a los cuatro minutos, Rowing tuvo su primer corner corto, que contuvo Florencia Mutio y evitó el primer gol.
Tras las oportunidades que ninguno de los equipos logró concretar, el partido se volvió muy disputado en el medio de la cancha y con pocas incidencias. Estudiantes tuvo una nueva ocasión que se fue muy cerca del arco del local.
Una jugadora por lado, debió estar fuera del campo de juego por sanciones y pese a que tanto Rowing como Estudiantes, ajustaron los errores y estuvieron más precisos que en el primer cuarto, no pudieron quebrar el cero.
Gol de Rowing
En el inicio del tercer cuarto, Sofía Correa, rompió el cero del partido a favor de Rowing. Con una media vuelta y un remate que venció a la arquera de Estudiantes, la jugadora marcó el primer gol del encuentro en el primer minuto de juego del tercer cuarto.
De esta manera, Rowing vence 1 a 0 a Estudiantes en la final del hockey paranaense femenino.
Tras el gol, Rowing decidió replegarse en el campo y ofrecer la iniciativa a Estudiantes que buscó acercarse al arco del local, pero no lograba inquietar a la arquera. En tanto, Rowing, esperaba alguna oportunidad para concretar de contragolple.
Así ocurrió cuando promediaba el tercer cuarto y un remate en el área, dio en el palo izquierdo del arco de Estudiantes.
Pocos minutos después, casi en el final del tercer cuarto, Mutio volvió a salvar a Estudiantes tras dos remates de Rowing en el área. En el final, del segmento, Rowing se convirtió en el dominador del partido.
Estudiantes tuvo oportunidades para empatar
El inicio del último cuarto tuvo a Estudiantes como protagonista y desde el comienzo, se jugó a avanzar en el campo. Aproximaciones inquietaron a Rowing que se mantuvo firme en la defensa y no dejó progresar al rival.
Al promediar el cuarto, Rowing ya se mostró definitivamente replegado en la cancha ante el ímpetu del rival que intentaba llegar, aunque sin resultados positivos en el marcador.
Dos corner cortos en el final del partido, a favor de Estudiantes, mantuvo detenido el partido por pedidos de “VideoRef”. El primero no lo pudo concretar Estudiantes y a falta de 50 segundos para el final del partido, se jugó el segundo corner corto que no tuvo consecuencias, pero generó el tercer corner corto a favor de Estudiantes y renovó el peligro para el arco de Rowing.
Posteriormente, otras dos nuevas oportunidades de corner corto para Estudiantes, no tuvieron destino de gol. El final del partido se dio tras un pedido de VideoRef y Rowing se consagró Campeón del Hockey paranaense.