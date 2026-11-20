La Argentina ocupa el cuarto lugar entre los países más caros para comprar GTA VI, según un relevamiento de Leonida Lab que comparó 29 mercados. El informe calculó un precio final de US$96,79 para la edición estándar en la PlayStation Store local.

El país quedó detrás de Israel, donde el valor relevado fue de US$103,79; Hungría, con US$99,19; y Noruega, con US$98,85. La posición corresponde a los mercados incluidos en el estudio y no a una comparación de todos los países del mundo.

La diferencia argentina surge de sumar el IVA del 21% al precio de lista de US$79,99. Ese valor inicial coincide con el informado para Estados Unidos, aunque el costo final depende de los impuestos y las condiciones de compra de cada mercado.

Cuánto cuesta GTA VI frente a otros países

El relevamiento ubicó a Chile y Colombia por debajo de la Argentina, con un precio final de US$95,19. En Francia, Alemania, Italia, Países Bajos y España, el importe registrado fue de US$90,83.

Los US$96,79 calculados para la Argentina corresponden específicamente a la edición estándar de GTA VI en PlayStation Store. Por lo tanto, no representan necesariamente el precio de otras ediciones o de la tienda de Xbox.

La comparación permite observar cómo los cargos adicionales modifican el costo respecto del valor publicado. En el caso argentino, el IVA agrega aproximadamente US$16,80 al precio base tomado por el informe.

Qué tener en cuenta antes de comprar

El monto expresado en dólares tampoco equivale a una cifra fija en pesos. La conversión depende de la cotización utilizada por el medio de pago y de los cargos que correspondan a la operación.

Por ese motivo, antes de confirmar una compra conviene revisar la edición seleccionada, la tienda y el importe total. El precio de lista y el débito final pueden diferir, aun cuando se trate del mismo videojuego.

El ranking de GTA VI ofrece así una referencia sobre el costo internacional de la edición estándar. Dentro de los 29 mercados analizados, la Argentina quedó entre los cuatro de mayor precio, con un valor calculado de US$96,79 después del IVA.