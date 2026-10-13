La cirugía del papa León XIV "se ha completado con éxito", confirmó el Vaticano

El papa León XIV fue operado con éxito este martes 13 de octubre en el Hospital Policlínico Agostino Gemelli de Roma, donde los médicos le extirparon un nódulo pulmonar detectado durante estudios recientes. La Oficina de Prensa del Vaticano confirmó que la intervención se desarrolló según lo previsto y que el pontífice regresó a su habitación.

"La intervención se realizó con éxito, a tiempo y según lo previsto, y el Santo Padre ha regresado a su habitación. Próximamente se ofrecerá más información", comunicó oficialmente la Santa Sede.

La cirugía estuvo a cargo del equipo de cirugía torácica dirigido por el profesor Stefano Margaritora. Las autoridades vaticanas adelantaron que durante la noche de este martes se difundirán nuevas actualizaciones sobre el estado de salud del pontífice, informó ANSA.

Cómo fue el ingreso del Papa al hospital

León XIV, de 71 años, salió del Vaticano en automóvil por la Porta del Perugino y llegó al centro médico acompañado por su médico asistente, Luigi Carbone. Al arribar, descendió del vehículo por sus propios medios y fue recibido por las máximas autoridades del hospital.

El pontífice se mostró sereno y sonriente ante los periodistas y numerosos fieles que aguardaban en la entrada principal. Respondió con un breve saludo y se mostró conmovido por las expresiones de afecto.

El domingo pasado, Robert Prevost había revelado que los médicos detectaron un nódulo pulmonar en una etapa inicial y que su crecimiento estaba "muy controlado". Sin embargo, explicó que los especialistas recomendaron extirparlo mediante una intervención quirúrgica.

La recuperación y la suspensión de actividades

"Los médicos encontraron un nódulo localizado en mi pulmón. Fue detectado en una etapa muy temprana y está bien localizado. Los médicos consideran que la cirugía es adecuada", había explicado León XIV ante los fieles.

Posteriormente, el portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, informó que la recuperación del Santo Padre demandaría aproximadamente una semana. En ese contexto, el lunes 12 de octubre fueron cancelados todos los compromisos oficiales previstos hasta el 20 de octubre.

Durante su internación, se esperaba que el pontífice continuara desarrollando algunas tareas desde el hospital. Por su parte, el secretario de Estado del Vaticano, cardenal Pietro Parolin, había manifestado su preocupación por el carácter inesperado del problema de salud, aunque destacó la serenidad del Papa.

Incertidumbre por su viaje a Sudamérica

La intervención también generó interrogantes sobre el viaje de dos semanas que León XIV tenía previsto realizar a América del Sur a comienzos de noviembre, con visitas programadas a Uruguay, Argentina y Perú.

Hasta el momento, el Vaticano no confirmó modificaciones ni una eventual cancelación de la gira, por lo que su realización dependerá de las próximas evaluaciones médicas y de la evolución del pontífice.