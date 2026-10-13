Operación del Papa León XIV: quiénes coordinarán el Vaticano mientras esté hospitalizado

El Vaticano organiza un dispositivo de coordinación institucional ante la operación del Papa León XIV, quien ingresó este martes al Hospital Gemelli de Roma para una intervención por un nódulo pulmonar. Sus colaboradores y las autoridades de la Curia mantendrán las actividades administrativas y diplomáticas durante la recuperación.

Según la información publicada por Ámbito, a partir del reporte del periodista James Galeazzi, el esquema contempla un grupo reducido de responsables de áreas estratégicas. La articulación estará centrada en el Apartamento Pontificio y la Secretaría de Estado.

El canonista Filippo Di Giacomo describió este mecanismo como una “sala de guerra”, destinada a sostener la gestión en circunstancias excepcionales. La expresión alude a la coordinación entre autoridades y no supone que otro funcionario asuma automáticamente las atribuciones del Pontífice.

Quiénes participarán de la coordinación

De acuerdo con la descripción del especialista, el núcleo institucional estará integrado por el secretario de Estado, Pietro Parolin, y su colaborador Paolo Rudelli. También participarán responsables de las áreas financiera y de relaciones internacionales.

Entre los nombres mencionados aparecen Giordano Piccinotti, vinculado con la administración financiera, y Paul Gallagher, encargado de las relaciones con los Estados. Cada uno intervendrá dentro de sus competencias para dar continuidad a las tareas de la Santa Sede.

El dispositivo también prevé el contacto con los colaboradores más cercanos del Papa León XIV. Esa comunicación permitirá articular el trabajo del entorno pontificio con las decisiones administrativas que corresponden a los distintos organismos del Vaticano.

Qué cambia mientras el Papa está hospitalizado

La internación no implica la suspensión de la autoridad del Pontífice. Durante su permanencia en el hospital, sus colaboradores pueden sostener las actividades habituales, mientras él conserva su condición de máxima autoridad de la Iglesia católica.

Por ese motivo, la operación tampoco abre un período de sede vacante. Ese procedimiento corresponde a circunstancias diferentes, como el fallecimiento del Papa o una renuncia válida, y no se activa por una intervención quirúrgica.

🇻🇦 Así ha llegado el Papa León XIV al Hospital Gemelli, de Roma, para ser operado de un nódulo pulmonar. https://t.co/B0KN27NKgW — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) October 13, 2026

El cardenal Kevin Joseph Farrell, camarlengo de la Iglesia católica, tiene funciones específicas durante una sede vacante. Su cargo no lo convierte en un sustituto automático del Papa León XIV durante la recuperación.

El anuncio de la intervención y los antecedentes

El Pontífice comunicó su situación médica el domingo 11 de octubre, después del Ángelus. Explicó que los profesionales habían detectado un nódulo localizado en el pulmón, en una fase temprana, y que había decidido seguir la recomendación de operarse.

Entre los antecedentes de coordinación citados en la fuente aparece la recuperación de Juan Pablo II tras el atentado de 1981. En aquella etapa, el secretario de Estado, Agostino Casaroli, y el secretario personal, Stanisław Dziwisz, desempeñaron un papel central en la continuidad de las actividades.

El sociólogo Massimo Introvigne consideró que el mayor protagonismo de las estructuras institucionales bajo León XIV podría facilitar ese funcionamiento. Mientras el Pontífice recibe asistencia médica, el Vaticano concentra la organización en sus colaboradores inmediatos y en las autoridades de la Secretaría de Estado.