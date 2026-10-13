El gasto público aumentó 4,6% en septiembre, pero acumuló una caída del 3,1% en 2026

El gasto público nacional alcanzó los $13,9 billones en septiembre, con un aumento real interanual del 4,6%. Sin embargo, entre enero y septiembre acumuló una reducción del 3,1%. La obra pública, las transferencias a provincias y los subsidios registraron importantes recortes.
El gasto público nacional aumentó un 4,6% interanual en términos reales durante septiembre de 2026, hasta alcanzar los $13,9 billones. Sin embargo, el acumulado de los primeros nueve meses del año registró una contracción del 3,1% respecto del mismo período de 2025, según el Monitor del Gasto Mensual elaborado por Analytica Consultora.
El informe, difundido por la Agencia Noticias Argentinas, indicó que el gasto primario devengado acumuló $111,2 billones a valores constantes entre enero y septiembre. Pese al incremento registrado durante el último mes, los datos reflejaron que continuó la reducción del gasto estatal en distintos sectores.
La suba de septiembre representó aproximadamente $0,6 billones adicionales en términos reales frente al mismo mes del año anterior. El aumento estuvo explicado principalmente por las pensiones no contributivas, que crecieron $0,4 billones, y las jubilaciones y pensiones contributivas, que sumaron otros $0,2 billones.
Qué partidas explicaron el aumento
El gasto en bienes y servicios también registró un incremento interanual del 37,1%, equivalente a $0,2 billones adicionales. Según el relevamiento, aproximadamente la mitad de esa suba respondió a la compra de vacunas y a modificaciones en la ejecución del programa de atención médica para pensiones no contributivas.
La otra mitad correspondió a mayores erogaciones en servicios técnicos, vigilancia, mantenimiento y alquileres. Estas variaciones compensaron parcialmente las reducciones observadas en otras partidas presupuestarias.
Desde Analytica señalaron que “la suba no parece ser un cambio de tendencia de la dinámica del gasto público, sino más bien una leve tregua al ajuste por recuperación de partidas específicas”.
Obra pública y provincias, entre los mayores recortes
Entre las partidas que registraron las principales caídas durante septiembre, la obra pública encabezó la lista con una reducción real del 27,1%, vinculada con una menor ejecución de obras nacionales.
Las transferencias a las provincias disminuyeron un 24,3%, mientras que los subsidios económicos retrocedieron un 16,7%, con reducciones distribuidas entre energía y transporte.
También se registraron bajas en las asignaciones familiares y la Asignación Universal por Hijo (AUH), del 12,9%; el gasto en personal, del 5,2%; y los programas sociales, del 4,9%.
El balance de los primeros nueve meses
En el acumulado de enero a septiembre, las transferencias a las provincias registraron el mayor ajuste, con una caída real del 61,4%. Les siguieron los programas sociales, con una reducción del 23,1%, y la obra pública, con un descenso del 17,1%.
En contraste, los subsidios económicos aumentaron un 5,7%, impulsados por los destinados a energía, que crecieron un 19,3%. Los correspondientes al transporte disminuyeron un 22,2%.
Finalmente, el gasto en jubilaciones y pensiones prácticamente no presentó variaciones (+0,5%), mientras que las asignaciones familiares y la AUH retrocedieron un 0,9%. La deuda flotante acumulada de la Administración Nacional alcanzó los $3,1 billones, equivalentes al 0,3% del Producto Interno Bruto (PIB).