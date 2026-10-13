“Compran comida hasta en 12 cuotas”: el reflejo de la inflación en los supermercados de Paraná

REDACCIÓN ELONCE
Tras conocerse que la inflación de septiembre fue del 1,9%, Elonce recorrió un supermercado de Paraná. Empleadas contaron que los clientes compran lo indispensable, buscan ofertas y, en algunos casos, deben dejar productos en la caja porque no les alcanza el dinero.
La inflación de septiembre, que alcanzó el 1,9% según el INDEC, volvió a poner en evidencia las dificultades que atraviesan algunas familias para afrontar sus gastos cotidianos. Durante una recorrida de Elonce por un supermercado ubicado sobre calle Montiel, a metros de Gutiérrez, en Paraná, trabajadoras del comercio señalaron que los consumidores priorizan los alimentos básicos, realizan compras pequeñas y, en algunos casos, recurren a tarjetas de crédito para financiar la comida hasta en 12 cuotas.
Se observó que los clientes ingresaban con bolsas para llevar productos destinados al consumo inmediato, mientras que no se registraban changos cargados con grandes cantidades de mercadería.
Una empleada explicó que las compras más importantes se concentraban durante los primeros días del mes, cuando los vecinos cobraban sus ingresos. “Cuando se cobra puede ser que hagan la provista, pero si no es así, lo que consumen en la mañana, la noche y muy poquito”, relató.
Compras pequeñas y ofertas para llegar a fin de mes
La trabajadora señaló que el movimiento comercial variaba considerablemente según el momento del mes. Durante los primeros días, los clientes aprovechaban las promociones para abastecerse, pero luego reducían las cantidades.
“Los primeros días cuando están cobrando sí, se hace una buena provista porque acá todos los días hay una oferta del día, entonces aprovechan eso, pero después es todos los días el puchito”, explicó.
Aunque el supermercado ofrecía descuentos en alimentos, artículos de limpieza, bebidas y otros productos, la empleada reconoció que muchas familias no podían aprovecharlos. “La gente viene y si le sobra se lleva eso como un gustito que se dan, pero si no es lo justo”, manifestó.
Clientes que dejan productos en la caja y pagan alimentos en cuotas
Una de las situaciones que más preocupaba a las trabajadoras era la imposibilidad de algunos consumidores de pagar todos los productos que habían seleccionado.
“Muchas veces llegan acá a la caja y cuando no les alcanza terminan dejando algunas cosas”, reveló la empleada.
También confirmó que había clientes que utilizaban tarjetas de crédito para financiar la compra de alimentos. Consultada sobre los plazos de financiación, indicó: “Muy relativo es el monto, pero lo hacen hasta en 12 cuotas”.
La trabajadora lamentó esta situación y expresó: “Eso es lo más triste de ahora”, al referirse a las dificultades para afrontar un gasto esencial como la alimentación.
En la verdulería, compran lo necesario para cocinar en el día
La recorrida de Elonce continuó por el sector de frutas y verduras, donde otra empleada describió hábitos de consumo similares.
“Lo que más se vende, lo básico, es papa, cebolla, zanahoria y algunos cítricos o lo que esté de oferta”, detalló.
Según explicó, muchos vecinos adquirían cantidades mínimas para preparar las comidas diarias. “Dos para el día, para un guisito, una sopita. A veces el choclo, depende cuánto está el precio, siempre preguntan el precio”, comentó. La trabajadora señaló que los consumidores consultaban los valores antes de decidir qué llevar y que las promociones tenían una influencia importante en las ventas.
Las frutas se compran por unidad
En relación con las frutas, la empleada explicó que las compras más abundantes se concentraban cuando las familias percibían sus ingresos. “Cuando cobran sí se nota y vienen y compran. Compran mucha fruta para los chicos”, señaló.
Sin embargo, durante el resto del mes las cantidades disminuían considerablemente. “O si no se llevan dos naranjas, una banana, una pera”, describió.
Respecto del abastecimiento, indicó que gran parte de las frutas y verduras provenían del mercado de Santa Fe, mientras que otros productos llegaban desde Tucumán, Salta y distintas regiones del país.