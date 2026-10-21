Hallaron muerta a una mujer que había ido a una fiesta de la comunidad boliviana

Una mujer de 32 años fue hallada muerta tras asistir a una fiesta en La Plata. La autopsia reveló un traumatismo craneal grave.
Una mujer de 32 años fue encontrada muerta en un zanjón de Lisandro Olmos, en La Plata, luego de haber asistido a una fiesta de la comunidad boliviana. La víctima fue identificada como Lucy Rueda Batallanos y, tras una serie de testimonios, la Policía detuvo a un hombre que había sido visto junto a ella durante las horas previas al crimen. La Justicia investigaba el caso como un presunto femicidio.
El cuerpo fue descubierto durante la mañana del lunes, en una zanja ubicada junto a la avenida 66, entre las calles 197 y 198. La autopsia preliminar determinó que la mujer falleció como consecuencia de un traumatismo encefalocraneano grave acompañado de una hemorragia subaracnoidea, según informaron medios locales.
La investigación permitió reconstruir que la víctima había participado de una celebración denominada "Alta Fiesta", realizada en inmediaciones de las calles 208 y 52. Allí permaneció durante varias horas junto a una amiga, hasta que ambas se separaron durante la madrugada.
De acuerdo con la información publicada por el portal 0221, alrededor de las 3 del lunes, la amiga de Lucy abandonó la celebración acompañada por otra mujer. La víctima decidió quedarse y fue vista conversando con un hombre que llevaba una prenda de vestir roja.
Ese testimonio resultó fundamental para orientar las primeras averiguaciones. Con el transcurso de las horas, familiares y allegados comenzaron a preocuparse porque no conseguían comunicarse con Lucy ni conocer su paradero.
La situación se agravó cuando, cerca de las 6.57, una amiga recibió mediante un grupo de WhatsApp una fotografía en la que aparecía una mujer tendida junto a una zanja. Inicialmente no logró identificarla, pero posteriormente la hermana de Lucy confirmó que se trataba de ella.
Identificaron y detuvieron al principal sospechoso
A partir de los testimonios recogidos entre los asistentes a la fiesta, efectivos del Grupo Táctico Operativo de la Comisaría Decimoquinta iniciaron las tareas para identificar al hombre que había sido visto junto a la víctima.
Las descripciones coincidieron con una persona conocida como "Dani". Los investigadores lograron establecer su identidad y localizar una vivienda situada aproximadamente a 300 metros del lugar donde había aparecido el cuerpo.
El sospechoso fue identificado como Ausberto Márquez Aguilar, de 33 años y nacionalidad boliviana. Según trascendió, el hombre manifestó que había asistido a una fiesta, consumido bebidas alcohólicas y regresado posteriormente a su domicilio.
De acuerdo con el medio platense, al ser localizado por los efectivos policiales, el acusado habría expresado: "Yo fui, me mandé una macana, y no me acuerdo, estaba pasado de copas".
No obstante, fuentes judiciales aclararon que esa manifestación no constituyó una declaración indagatoria formal ante la Fiscalía y debía ser evaluada dentro del conjunto de elementos reunidos en la investigación.
Tras la detención, la Justicia dispuso un allanamiento en la vivienda del sospechoso. Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron prendas de vestir que presentaban manchas de sangre, las cuales quedaron sometidas a peritajes para determinar si tenían vinculación con el crimen.
Paralelamente, los investigadores solicitaron el relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas ubicadas en inmediaciones de la avenida 66. El objetivo fue reconstruir los movimientos de Lucy y del acusado después de que abandonaran la celebración.
La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N° 8 de La Plata, a cargo del fiscal Martín Almirón.