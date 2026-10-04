Una mujer murió al caer un rayo sobre la moto en la que regresaba a su casa en Corrientes

Una mujer de 31 años murió después de que un rayo impactara sobre la motocicleta en la que viajaba con su pareja en Concepción del Yaguareté Corá, en el interior de Corrientes. El hombre también resultó herido y recibió atención médica.

El episodio ocurrió cerca de las 10, mientras una tormenta eléctrica afectaba la zona. La pareja se desplazaba bajo una intensa lluvia por la ruta provincial 6, en las inmediaciones del ingreso a la localidad.

Según informó El Litoral, la víctima fue identificada como Karina Lator. Viajaba junto a Alejandro Fernández, de 34 años, y ambos se dirigían hacia su vivienda en el barrio Caaby Guazú.

La descarga ocurrió cerca del acceso a la localidad

El lugar donde cayó el rayo se encuentra a unos 300 metros del acceso a Concepción del Yaguareté Corá. Allí circulaba la motocicleta cuando se produjo el impacto que afectó a sus dos ocupantes.

A pocos metros había un móvil de la comisaría local que se encontraba de guardia. Los policías presentes observaron cómo se iluminó el cielo en medio de las condiciones meteorológicas adversas.

De acuerdo con el relato de los agentes, en ese momento la descarga impactó directamente sobre la moto. Su testimonio permitió describir las circunstancias en las que ocurrió el episodio en esta localidad de Corrientes.

La mujer murió en el hospital local

Tras el impacto del rayo, Lator fue llevada al hospital de la localidad, donde murió. La víctima tenía dos hijos menores de edad y regresaba a su casa cuando ocurrió la tragedia.

Fernández también sufrió heridas y debió ser derivado al Hospital María Auxiliadora de Saladas. El traslado se realizó para que pudiera acceder a un tratamiento de mayor complejidad.

La información difundida no detalla las lesiones del hombre ni su evolución posterior a la derivación. Hasta el momento, los datos disponibles señalan que ambos ocupantes resultaron afectados por la descarga y que la mujer falleció después de ser llevada al centro asistencial.