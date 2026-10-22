Sopa cremosa, ñoquis de ricota y brownie de palta: las recetas de La Cocina del Once

REDACCIÓN ELONCE
La Cocina del Once ofreció tres recetas con ingredientes frescos y preparaciones para todos los gustos. Cocineros de la UADER elaboraron una sopa cremosa de verduras, ñoquis de ricota con panceta y un brownie de palta con frutos rojos.
La Cocina del Once presentó este jueves una nueva edición dedicada a la gastronomía regional, con tres recetas que combinaron verduras, productos frescos y distintas técnicas culinarias.
El programa, conducido por Danisa Todoro, contó con la participación de cocineros de la Tecnicatura en Gerenciamiento de Servicios Gastronómicos de la Facultad de Ciencias de la Gestión de la UADER.
La propuesta incluyó una entrada, un plato principal y un postre, con preparaciones pensadas para reproducir en casa. Durante la emisión, los especialistas explicaron las cantidades necesarias y compartieron recomendaciones para lograr buenos resultados.
La actividad se desarrolló con el acompañamiento de EMPATUR y UTHGRA, en una edición que buscó acercar conocimientos gastronómicos a los espectadores mediante recetas accesibles.
Entrada: sopa cremosa de verduras
El cocinero Leopoldo Deoto preparó una sopa cremosa de verduras, utilizando 100 gramos de tomate, 200 gramos de zapallo brasilero, 150 gramos de cebolla, un diente de ajo y un cuarto de morrón rojo. También incorporó 120 centímetros cúbicos de agua, 100 de leche, 25 gramos de manteca y sal a gusto.
Para su elaboración, se cortaron las verduras en trozos pequeños y se doraron en una olla con manteca. Primero se rehogaron la cebolla, el ajo y el morrón; posteriormente se agregaron el tomate y el zapallo para integrar los sabores.
Luego se incorporó el agua y se cocinaron los ingredientes hasta que estuvieron tiernos. La preparación se procesó hasta obtener una textura homogénea y se añadió la leche para lograr mayor cremosidad. Finalmente, se sirvió con perejil fresco y crutones.
Plato principal: ñoquis de ricota con crema y panceta
El chef Matías Zapata estuvo a cargo de los ñoquis de ricota con salsa de crema y panceta. Para la masa utilizó 200 gramos de ricota, 50 gramos de harina 0000, una yema de huevo y 50 gramos de queso rallado.
La preparación comenzó mezclando la ricota con la yema y el queso. Después se incorporó la harina hasta formar una masa suave, que se dividió en porciones y se cortó para obtener los ñoquis. Se cocinaron en agua hirviendo con sal hasta que subieron a la superficie.
Para acompañarlos, se preparó una salsa con 200 gramos de crema, 100 gramos de cebolla y 100 gramos de panceta. Se doraron la cebolla y la panceta, se agregó la crema y se integraron los ñoquis. El plato se terminó con queso rallado a gusto.
Postre: brownie de palta con frutos rojos
La cocinera Eliana Blanco elaboró un brownie de palta con salsa de frutos rojos. Utilizó una palta madura de aproximadamente 120 gramos de pulpa, dos huevos, 100 gramos de chocolate semiamargo, 80 gramos de azúcar, 40 gramos de harina 0000, 20 gramos de cacao amargo, esencia de vainilla y una pizca de sal.
Para prepararlo, se pisó la palta hasta obtener un puré y se mezcló con los huevos, el azúcar y la vainilla. Se incorporaron el chocolate previamente derretido, la harina, el cacao y la sal. La mezcla se colocó en un molde y se horneó a 180 grados durante aproximadamente 20 a 25 minutos.
La salsa se realizó con 150 gramos de frutos rojos, 30 gramos de azúcar y una cucharada de jugo de limón. Los ingredientes se cocinaron a fuego bajo, agregando agua si resultaba necesario. Finalmente, se acompañó el brownie con la salsa, completando el menú presentado en el programa.