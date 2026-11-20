El Gobierno nacional negó este jueves que esté evaluando postergar hasta enero el pago del aguinaldo de los trabajadores estatales. La respuesta llegó después de una advertencia de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y de una publicación periodística sobre una posible demora.

El secretario de Hacienda, Carlos Guberman, rechazó esa posibilidad y sostuvo que las obligaciones se cumplirán “en tiempo y forma”. De esta manera, desmintió que Economía estuviera preparando un cambio en el desembolso del Sueldo Anual Complementario (SAC).

La versión difundida señalaba que la postergación alcanzaría a empleados del sector público nacional con haberes superiores a $1.500.000. Según ATE, esa información provenía de averiguaciones realizadas en distintos organismos y dependencias estatales.

Qué respondió Hacienda sobre el aguinaldo

“Nunca se dejó ni se va a dejar de pagar salarios, jubilaciones, asistencia social o cualquier gasto relevante en tiempo y forma”, afirmó Guberman. Su declaración fue la respuesta del Gobierno nacional tanto a la información periodística como al comunicado sindical.

El funcionario negó que se analizara trasladar a enero el aguinaldo de diciembre. En las declaraciones difundidas no precisó una fecha concreta de acreditación para los trabajadores estatales.

La desmentida se concentró en rechazar una eventual demora por razones fiscales. El supuesto esquema mencionado por ATE, por lo tanto, no fue confirmado por las autoridades económicas.

El reclamo que había planteado ATE

Antes de la respuesta oficial, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, había cuestionado la posibilidad de que el pago se realizara después de las fiestas. También había atribuido esa presunta decisión al objetivo de mejorar el cierre de las cuentas públicas.

“No pueden pagar cuando quieran, porque el Sueldo Anual Complementario es un derecho, no una limosna. Exigimos el pago completo del aguinaldo antes de las fiestas”, expresó el dirigente en su comunicado.

Aguiar sostuvo que los trabajadores necesitan previsibilidad para organizar sus gastos y advirtió sobre posibles medidas gremiales si se produjera un incumplimiento. Tras ese planteo, Hacienda negó la postergación y aseguró que los pagos se efectuarán en tiempo y forma.