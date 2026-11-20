Tesla comenzó a vender autos en Argentina este viernes 20 de noviembre, con una oferta inicial de cinco versiones de sus modelos eléctricos Model 3 y Model Y. Los vehículos, importados de China, tienen precios que parten de los 41.590 dólares y llegan hasta los 54.590 dólares, mientras que las primeras entregas están previstas para marzo y abril de 2027.

La automotriz estadounidense, liderada por Elon Musk, desembarca en el mercado argentino con alternativas de diferentes potencias, autonomías y equipamientos. Su llegada se produce en un contexto de mayor competencia dentro del sector automotor y de incentivos para la importación de vehículos electrificados.

La comercialización incluye tres configuraciones del sedán Model 3 y dos del SUV Model Y, de acuerdo a lo informado por Ámbito. Además de los precios, la compañía anunció opciones de financiación bancaria, garantías para vehículos y baterías, y servicios tecnológicos adicionales.

Cuánto cuesta el Tesla Model 3 en Argentina

El Tesla Model 3 es el vehículo más accesible de la gama. Su versión RWD cuenta con una batería de 60 kWh, desarrolla 292 caballos de fuerza y ofrece una autonomía declarada de hasta 534 kilómetros, según el ciclo de homologación WLTP.

Por encima se ubica el Model 3 Premium RWD, equipado con una batería de 78 kWh y 350 CV. Esta configuración alcanza una autonomía de hasta 750 kilómetros, la mayor entre los vehículos que Tesla ofrece inicialmente en Argentina.

La tercera alternativa es el Model 3 Performance AWD, que incorpora tracción integral, desarrolla 460 CV y ofrece una autonomía de 571 kilómetros. Se trata de la versión de mayores prestaciones dentro de la familia.

Los precios informados para cada configuración son:

Tesla Model 3 RWD: US$41.590 ($64.859.605).

US$41.590 ($64.859.605). Tesla Model 3 Premium RWD: US$47.090 ($73.436.855).

US$47.090 ($73.436.855). Tesla Model 3 Performance AWD: US$54.590 ($85.133.105).

Tesla Model 3 (Fuente: Ámbito)

Tesla Model Y: versiones, autonomía y precios

El segundo vehículo disponible es el Tesla Model Y, un SUV compacto que llega con dos configuraciones. La primera es la Premium RWD, que incorpora una batería de 60 kWh, desarrolla 300 CV y cuenta con tracción trasera. Esta versión ofrece una autonomía declarada de 466 kilómetros. Su precio de comercialización en Argentina es de US$44.590, equivalente a $69.538.105 según los valores difundidos durante el lanzamiento.

La segunda alternativa es el Model Y Premium Long Range RWD, que mantiene una potencia de 300 CV, pero incorpora una batería de 78 kWh. Esto permite alcanzar una autonomía de hasta 661 kilómetros, con un precio de US$50.590, equivalente a $78.895.105.

Los valores de autonomía corresponden al ciclo WLTP, utilizado para comparar el rendimiento de los vehículos eléctricos. En condiciones reales, la distancia que pueden recorrer con una carga depende de factores como la velocidad, el clima, el uso de la climatización y las características del recorrido.

Tesla Model Y (Fuente: Ámbito)

Beneficios impositivos y financiación para comprar un Tesla

Uno de los factores que acompaña el desembarco de Tesla es el régimen especial de importación de vehículos electrificados. Según la información presentada durante el lanzamiento, al menos las primeras 2.500 unidades estarán alcanzadas por una alícuota del 0% en concepto de aranceles de importación.

Este beneficio permite reducir uno de los costos asociados al ingreso de vehículos desde el exterior. Sin embargo, los precios finales también dependen de otros impuestos, gastos comerciales y condiciones del mercado argentino.

En cuanto a las posibilidades de compra, Tesla anunció alternativas de financiación mediante préstamos prendarios del Banco Santander. No se detallaron en la información difundida las tasas de interés, los plazos ni los requisitos específicos para acceder a esos créditos.

Garantías, ahorro en combustible y conducción asistida

La compañía también destacó los menores costos de utilización de los vehículos eléctricos. Según sus propias estimaciones, un propietario podría ahorrar hasta $1.566.900 anuales en combustible, tomando como referencia un recorrido de 15.000 kilómetros.

La cifra es una proyección comercial y puede variar según el precio de los combustibles, las tarifas eléctricas, los costos de recarga y los hábitos de conducción. Respecto de las garantías, ambos modelos cuentan con una cobertura de cuatro años u 80.000 kilómetros.

Las baterías tienen una garantía de ocho años, con límites de kilometraje de entre 160.000 y 192.000 kilómetros, dependiendo de la versión. Esta cobertura constituye uno de los aspectos relevantes para los compradores que evalúan la durabilidad de un vehículo eléctrico.

Cuándo se entregarán los primeros Tesla en Argentina

Entre los servicios tecnológicos anunciados aparece Full Self-Driving, un sistema avanzado de asistencia a la conducción que se ofrece mediante una suscripción mensual de US$119, equivalente a $185.581 según los valores informados.

La compañía aclara que estas funciones requieren supervisión permanente del conductor y no convierten al vehículo en completamente autónomo. Además, su habilitación depende de autorizaciones regulatorias que todavía están pendientes en Argentina.

Las primeras entregas de los Model 3 y Model Y están previstas para marzo y abril de 2027. Para ese mismo año, Tesla también contempla ampliar su oferta con el Model Y L, una variante de mayor tamaño, con tres filas de asientos y capacidad para seis pasajeros.