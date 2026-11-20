La ayuda económica de Anses para trabajadores que cobran menos de $3.271.814 forma parte del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF), que permite complementar los ingresos de empleados registrados. El beneficio está sujeto a límites salariales, condiciones familiares y requisitos específicos establecidos por el organismo.

Según la Resolución 303/2026, el límite individual de ingresos brutos para acceder a las asignaciones familiares durante noviembre se fijó en $3.271.814, mientras que el ingreso total del grupo familiar no podía superar los $6.543.628.

El sistema contempla diferentes prestaciones, entre ellas la Asignación Familiar por Hijo, la Asignación por Hijo con Discapacidad, la Asignación Prenatal y los pagos únicos por nacimiento, matrimonio y adopción. Sin embargo, cumplir con los topes salariales no garantiza automáticamente el acceso.

Cuánto paga Anses por hijo en noviembre

El monto de la Asignación Familiar por Hijo depende de los ingresos del grupo familiar. Para noviembre de 2026, los valores generales establecidos fueron los siguientes:

Hasta $1.235.699: $79.816 por hijo.

$79.816 por hijo. Entre $1.235.699,01 y $1.812.272: $53.841 por hijo.

$53.841 por hijo. Entre $1.812.272,01 y $2.092.326: $32.566 por hijo.

$32.566 por hijo. Entre $2.092.326,01 y $6.543.628: $16.806 por hijo.

Estos importes corresponden a trabajadores registrados incluidos en el SUAF. En determinadas zonas geográficas del país se aplican montos diferenciales, de acuerdo con las escalas vigentes.

Qué trabajadores quedan excluidos del beneficio

El artículo 4 de la Resolución 303/2026 estableció que, si uno de los integrantes del grupo familiar supera el límite individual de ingresos, se pierde el derecho a cobrar las asignaciones alcanzadas por ese tope, aunque la suma familiar permanezca por debajo del máximo permitido.

Para determinar los ingresos, Anses considera las remuneraciones brutas informadas por los empleadores y otros conceptos correspondientes al grupo familiar.

En ese cálculo no se incluyen las horas extras, el adicional por zona desfavorable ni el sueldo anual complementario, según los criterios establecidos por el organismo.

Cómo consultar si corresponde cobrar la asignación

Los trabajadores pueden verificar si reúnen las condiciones para acceder a las asignaciones familiares mediante la plataforma Mi Anses.

Para realizar la consulta deben ingresar al sitio oficial www.anses.gob.ar , identificarse con CUIL y Clave de la Seguridad Social, comprobar que los vínculos familiares estén correctamente acreditados y revisar las liquidaciones disponibles.

Cuánto aumentará la ayuda económica en diciembre

Las asignaciones familiares se actualizan mensualmente mediante el mecanismo de movilidad establecido por el Decreto 274/2024, que toma como referencia la inflación informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), publicó Crónica.

Por ese motivo, los montos de las prestaciones y los límites de ingresos tendrán una nueva actualización en diciembre de 2026, de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a octubre.

El límite individual de $3.271.814 y las escalas detalladas corresponden a noviembre, por lo que deberán considerarse los nuevos valores oficiales para determinar quiénes podrán cobrar durante diciembre.