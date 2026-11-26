El Black Friday llega al sector de los viajes con descuentos y alternativas de financiación de hasta 18 cuotas sin interés en propuestas seleccionadas. Las promociones apuntan a quienes buscan reservar sus vacaciones de verano de 2027, aunque también incluyen otras fechas del próximo año.

La jornada central será este viernes 27 de noviembre, pero distintas empresas adelantaron sus campañas bajo el formato Black Week. Algunas acciones se extenderán hasta el 2 de diciembre, con plazos y condiciones particulares para cada operador.

Según publicó La Gaceta, las propuestas incluyen pasajes, alojamientos y paquetes nacionales e internacionales. El evento no tiene un organizador único, por lo que los porcentajes de descuento, las cuotas y la disponibilidad deben comprobarse en cada empresa.

Qué promociones hay para comprar viajes

Entre las ofertas difundidas, Despegar contempla hasta 12 cuotas sin interés para viajes dentro de Argentina. Las alternativas de hasta 18 cuotas corresponden a propuestas seleccionadas del mercado y no constituyen un beneficio general para todas las reservas.

En transporte terrestre, Plataforma10 anunció un 15% de descuento mediante su aplicación con el código BLACKP10 y hasta 12 cuotas sin interés. También se informó una promoción con Mercado Crédito del 25%, con un tope de $15.000 y tres cuotas sin interés, cuyas condiciones deben revisarse antes de pagar.

Almundo, por su parte, presentó cupones de entre 70 y 500 dólares para productos internacionales seleccionados. En hotelería y paquetes se difundieron rebajas de hasta el 40%, mientras que Club Med anunció descuentos de hasta el 45% en determinados complejos de playa.

Cómo saber si el descuento representa un ahorro real

Para comparar las ofertas del Black Friday, conviene buscar el mismo servicio con fechas, condiciones y prestaciones equivalentes. Una tarifa más baja puede incluir menos equipaje, una habitación diferente o restricciones que otra opción no tiene.

También es útil revisar cuánto costaba el pasaje o alojamiento antes de la campaña y contrastarlo con otras plataformas. El porcentaje anunciado, por sí solo, no permite determinar si una propuesta es la más conveniente.

La comparación debe hacerse sobre el importe final. Antes de confirmar, hay que comprobar si se agregan impuestos, cargos de gestión, traslados o equipaje, además de verificar qué tarjetas y bancos permiten acceder a la financiación publicada.

Qué revisar antes de confirmar una reserva

Definir un presupuesto y las fechas posibles ayuda a ordenar la búsqueda de viajes. Si existe flexibilidad, comparar salidas entre semana o fuera de los períodos de mayor demanda puede ampliar las alternativas disponibles.

Algunas empresas ofrecen pago diferido o cancelación gratuita, pero esos beneficios tienen condiciones específicas. Es necesario revisar hasta cuándo se puede cancelar, si existen penalidades y qué sucede ante un cambio de fecha.

Para completar la compra, conviene ingresar directamente a los sitios o aplicaciones oficiales y verificar los datos del vendedor. Guardar el comprobante, el detalle de los servicios contratados y las condiciones de la promoción permite conservar un respaldo de la reserva.

Metadescripción: Black Friday de viajes: ofrecen hasta 18 cuotas sin interés y descuentos para 2027. Qué comparar y qué condiciones revisar antes de reservar vacaciones.