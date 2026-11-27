La ley contra la ludopatía sancionada por el Senado tendrá un fuerte impacto económico en el fútbol argentino. Diez clubes de la Liga Profesional deberán revisar sus acuerdos comerciales con casas de apuestas y casinos online, debido a que la normativa prohíbe el patrocinio de equipos, deportistas, estadios y eventos deportivos.

La iniciativa fue aprobada por unanimidad este jueves 26 de noviembre, luego de permanecer dos años sin avances en el Congreso. Entre sus principales objetivos se encuentran impedir el acceso de menores de edad a las plataformas de apuestas digitales y reducir su exposición a la publicidad del sector.

El Gobierno nacional tendrá hasta 120 días para reglamentar la aplicación de la norma y determinar cómo alcanzará a los contratos vigentes, según informó la Agencia Noticias Argentinas.

Los diez clubes afectados y sus millonarios contratos

Los clubes de Primera División alcanzados por la medida son Boca Juniors, River Plate, Racing, Independiente, San Lorenzo, Rosario Central, Newell’s, Independiente Rivadavia de Mendoza, Huracán y Argentinos Juniors.

Boca percibe entre siete y ocho millones de dólares anuales de Betsson, con un contrato hasta fines de 2028. River recibe alrededor de seis millones de dólares de Betano, mientras que Racing mantiene un acuerdo con Betsson por unos dos millones de dólares por temporada.

Independiente e Independiente Rivadavia tienen a SportsBet como auspiciante; Huracán y Argentinos Juniors, a Mr. Bet; y Rosario Central y Newell’s, a City Center. San Lorenzo, en tanto, firmó con Casino Buenos Aires por 800.000 dólares durante diez meses. En conjunto, los contratos representan ingresos estimados en al menos 20 millones de dólares.

Cómo impactará la ley contra la ludopatía en la AFA

Las restricciones también alcanzarán a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que tiene a BetWarrior como patrocinador de las selecciones nacionales, la Copa Argentina y la Primera Nacional. La Liga Profesional, por su parte, cuenta con bplay como casa de apuestas oficial.

La prohibición del patrocinio en la indumentaria deportiva fue uno de los puntos que generó diferencias durante el debate legislativo. Tanto el Gobierno nacional como la AFA habían manifestado objeciones respecto de las restricciones publicitarias.

La normativa también impedirá la promoción de estas plataformas en estadios, transmisiones, medios de comunicación y redes sociales, así como su publicidad por parte de futbolistas, entrenadores, árbitros, periodistas e influencers. Los clubes deberán aguardar la reglamentación para conocer las condiciones y los plazos de adecuación de sus contratos comerciales.