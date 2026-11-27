La empresa entrerriana Lambert Remolques invertirá $4.360.304.433 en un proyecto destinado a modernizar su infraestructura, incorporar tecnología y ampliar su capacidad productiva. La iniciativa, que recibió el respaldo del Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones (RINI), contempló la incorporación de 30 trabajadores y prevé generar otros 50 puestos de empleo durante 2027.

El gobernador Rogelio Frigerio entregó la adhesión al programa provincial durante una recorrida por las instalaciones de la firma, acompañado por el secretario de Industria, Catriel Tonutti. Allí conoció los avances del plan de inversión, cuya primera etapa ya fue concluida.

La compañía, dedicada a la fabricación de carrocerías y con más de medio siglo de trayectoria, desarrolla un programa de modernización que incluye la automatización de procesos industriales, la construcción de nuevos espacios de trabajo y la adquisición de maquinaria.

Los detalles de la inversión de Lambert Remolques

El proyecto fue dividido en dos etapas. La primera comprendió la incorporación de equipos de corte láser, plegadoras hidráulicas CNC, pantógrafos, robots de soldadura y otras herramientas destinadas a optimizar los procesos de fabricación.

También incluyó la construcción de una subestación eléctrica propia de media tensión y una nave destinada al área de posventa, con el propósito de fortalecer el servicio técnico y mejorar la atención a los clientes.

Las obras contemplaron, además, nuevos espacios para vestuarios, comedor, oficinas y capacitación del personal. A estas intervenciones se sumaron la instalación de paneles solares y la incorporación de herramientas digitales para la gestión de la producción.

Ampliación de la planta y nuevos empleos en 2027

La segunda etapa del proyecto, prevista para 2027, incluirá la automatización de la línea de pintura y la construcción de una nueva nave destinada al carrozado de unidades.

El programa también contempla la automatización de una línea de fabricación de bateas y la reorganización de la logística interna. Estas modificaciones tendrán como objetivo mejorar los circuitos de trabajo e incrementar la productividad del establecimiento.

En materia laboral, Lambert Remolques ya incorporó 30 trabajadores y proyecta sumar otros 50 durante el próximo año. De concretarse las incorporaciones previstas, el proyecto representará la generación de 80 puestos de trabajo.

Frigerio destacó la inversión de la industria entrerriana

Durante la visita, el gobernador valoró la trayectoria de la empresa familiar y su decisión de continuar con las inversiones en el actual contexto económico.“Es un gusto ver industrias entrerrianas que no bajan los brazos aún en circunstancias difíciles, que ven dónde hay una oportunidad y la aprovechan con el RINI, con un compromiso de generación de empleo que ya se superó”, expresó Frigerio.

El mandatario también se refirió a la articulación entre el ámbito público y privado. En ese sentido, sostuvo que “el sector privado es el que genera riqueza y empleo, y el Estado tiene que ponerse al servicio del sector privado para que se genere más riqueza y más trabajo”.

Las oportunidades en Vaca Muerta y la minería

Frigerio vinculó la capacidad industrial de Lambert Remolques con las posibilidades de incorporar proveedores entrerrianos a los proyectos energéticos y mineros que se desarrollan en el país.

“Entre Ríos tiene que entrar a Vaca Muerta y al desarrollo de la minería en la Argentina, y tenemos con qué: empresas como Lambert tienen mucho para ofrecer a YPF y al sector”, aseguró.

Por su parte, Claudio Lambert, directivo y referente comercial de la firma, calificó como “importantísima” la adhesión al régimen provincial. “Para nosotros esta asistencia es fundamental y es un incentivo”, manifestó al referirse a las dificultades que atravesó la actividad empresarial durante los últimos años.

El posicionamiento de Lambert en el mercado nacional

Según el ranking de patentamientos elaborado por Cafas, Lambert Remolques se ubicó en 2025 entre las cuatro empresas de capital nacional con mayor volumen de unidades patentadas.

La compañía alcanzó una participación del 5,5% en un mercado integrado por más de 100 fabricantes, de acuerdo con los datos correspondientes a ese período.

La adhesión al RINI se enmarcó en la política provincial de promoción de inversiones productivas, orientada a incentivar la modernización industrial, ampliar la capacidad de fabricación y fomentar la generación de empleo en Entre Ríos.