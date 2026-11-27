El Senado de Entre Ríos abordará el Presupuesto 2027 y las modificaciones al Código Electoral durante una jornada de reuniones prevista para el miércoles 2 de diciembre. También analizará proyectos vinculados con las concesiones públicas y el Código Fiscal.
La Cámara de Senadores de Entre Ríos confirmó una jornada de trabajo en comisiones para el próximo miércoles 2 de diciembre, cuya agenda incluirá el tratamiento del Presupuesto 2027, la reforma parcial del Código Electoral provincial y las modificaciones al régimen general de concesiones de obras y servicios públicos.
Las reuniones comenzarán a las 8.30 y se extenderán durante la tarde, con actividades programadas tanto en la Sala de Comisiones como en el recinto de la Cámara alta provincial.
La primera convocatoria corresponderá a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que analizará el expediente N.º 29.775, correspondiente al proyecto de ley de Presupuesto de la Administración Provincial para el ejercicio 2027.
Presupuesto, agente financiero y Código Fiscal
La comisión también abordará una iniciativa que faculta al Poder Ejecutivo a otorgar las autorizaciones solicitadas por el Nuevo Banco de Entre Ríos, en su carácter de agente financiero de la provincia.
El expediente contempla la realización de los actos necesarios para garantizar la prestación ininterrumpida del servicio de agente financiero y caja obligada. Asimismo, se analizará un proyecto que propone modificar el inciso D del artículo 197 del Código Fiscal.
A las 9.30, en tanto, se reunirá la Comisión de Legislación General para avanzar con el tratamiento de los asuntos pendientes.
Modificaciones al régimen de concesiones públicas
La Comisión de Obras Públicas fue convocada para las 10.30, con el objetivo de analizar el proyecto que propone modificar el artículo 5 de la Ley N.º 11.280.
La normativa establece el régimen general de concesiones de obras, infraestructuras y servicios públicos de Entre Ríos.
Para participar del encuentro fue invitado Abel Aníbal Antivero, secretario general de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer).
Reforma del Código Electoral y participación de los partidos políticos
A las 11.30, la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos abordará el expediente N.º 15.877, que contempla una reforma parcial de la Ley N.º 11.190, correspondiente al Código Electoral entrerriano.
Fueron convocados la directora general de Asuntos Políticos, Fanny Natali Maidana; el secretario Legal y Técnico de la Provincia, Esteban Vitor; y el presidente del Tribunal Electoral provincial, Germán Carlomagno.
El tratamiento de la iniciativa continuará a las 16, en el recinto del Senado. Para esa instancia fueron invitados representantes de los partidos políticos con representación distrital y provincial.