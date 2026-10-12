Una ciclista argentina sufrió lesiones graves al chocar con un auto en el Puente Artigas

Una ciclista argentina sufrió lesiones graves tras chocar con un automóvil en el Puente Artigas, que conecta Colón, en Entre Ríos, con la ciudad uruguaya de Paysandú. El siniestro ocurrió el domingo 11 de octubre, alrededor de las 11.50.

La mujer, de aproximadamente 34 años, integraba un grupo de cinco ciclistas de distintas edades, oriundos de Buenos Aires. Habían llegado a la zona para recorrer ambas ciudades durante el fin de semana largo.

El grupo se dirigía desde Colón hacia Paysandú. La colisión se produjo aproximadamente a mitad del puente y, de acuerdo con los primeros datos, en jurisdicción uruguaya.

Investigan cómo se produjo el choque

Según la información preliminar recabada por Paysandú Online, la ciclista habría perdido el control de su bicicleta antes de impactar de frente contra un Renault Mégane. El automóvil circulaba en sentido contrario, desde Paysandú hacia Colón, con cuatro ocupantes.

Las versiones iniciales mencionaron el fuerte viento sobre el Puente Artigas y un posible desperfecto en el manillar. Esos factores no fueron confirmados como causas del accidente.

Las actuaciones deberán establecer qué provocó la pérdida de estabilidad y cómo se produjo el impacto. La información disponible no detalló si alguna de las personas que viajaban en el auto resultó herida.

La ciclista ingresó consciente al hospital

La mujer fue trasladada a un hospital de Paysandú. Según los datos obtenidos en el centro asistencial, ingresó consciente, aunque presentaba lesiones de gravedad en la cabeza y en un brazo.

Al cierre del reporte no se contaba con un parte médico oficial que precisara el alcance de las heridas. Tampoco se había informado su evolución posterior.

El accidente obligó a interrumpir la circulación por el Puente Artigas mientras se desarrollaban las tareas de asistencia. En el operativo intervinieron efectivos de Prefectura y Gendarmería.