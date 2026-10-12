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Policiales Concordia

Se incendiaron dos vehículos en un garaje y el fuego se propagó a una vivienda

El incendio ocurrió este lunes, alrededor de las 5:45, en la intersección de Pampa Soler y Sargento Cabral, en Concordia. Los vehículos quedaron totalmente dañados y las llamas afectaron la vivienda. No hubo personas lesionadas.

12 de Octubre de 2026
Incendio en Concordia
Incendio en Concordia Foto: Diario Río Uruguay

El incendio ocurrió este lunes, alrededor de las 5:45, en la intersección de Pampa Soler y Sargento Cabral, en Concordia. Los vehículos quedaron totalmente dañados y las llamas afectaron la vivienda. No hubo personas lesionadas.

Dos vehículos se incendiaron en un garaje y el fuego se propagó a una vivienda ubicada en la intersección de calles Pampa Soler y Sargento Cabral, en Concordia. El hecho ocurrió este lunes, alrededor de las 5:45, y provocó importantes daños materiales.

 

Personal de Comisaría Sexta acudió al lugar tras recibir el aviso del incendio. Al llegar, constató que las llamas habían afectado completamente a los dos vehículos estacionados y se habían extendido hacia la propiedad.

Incendio en Concordia (foto Diario R&iacute;o Uruguay)
Incendio en Concordia (foto Diario Río Uruguay)

Los vehículos afectados fueron un BAIC modelo 2026, con motorización híbrida naftera y eléctrica, y una Toyota Hilux modelo 2016, equipada con motor diésel; ambos rodados registraron daños totales como consecuencia del incendio.

 

Según manifestó el propietario, el incendio podría haberse originado por una falla eléctrica en uno de los vehículos. Sin embargo, las causas todavía se investigan.

 

Intervinieron dos dotaciones de bomberos

 

En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios y Bomberos Zapadores, quienes realizaron tareas para sofocar las llamas.

Incendio en Concordia (foto Polic&iacute;a de Entre R&iacute;os)
Incendio en Concordia (foto Policía de Entre Ríos)

La Policía confirmó que no se registraron personas lesionadas y que los daños fueron únicamente materiales.

 

Se iniciaron las actuaciones correspondientes para determinar las causas del incendio.

 

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