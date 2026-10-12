Concordia: secuestraron cocaína en tres allanamientos y aprehendieron a dos mujeres

La Policía realizó tres allanamientos en distintos puntos de Concordia en el marco de una causa que se encontraba en etapa de investigación. Durante los procedimientos, secuestraron 16 envoltorios y una piedra de cocaína, además de dos teléfonos celulares.

Los operativos estuvieron a cargo de personal de la Comisaría Séptima y arrojaron resultados positivos, según informaron fuentes policiales.

Dos mujeres quedaron aprehendidas

A partir del hallazgo de los estupefacientes, se realizaron las diligencias correspondientes y se dio intervención a la fiscal Natalia Conti.

Por disposición de la funcionaria judicial, dos mujeres mayores de edad fueron aprehendidas por el supuesto delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Justicia, mientras que la Policía continuó con las actuaciones para avanzar en la investigación.

Secuestraron más de 38.000 pastillas ocultas en un auto en la Ruta 14

Un procedimiento policial realizado en la Autovía General Artigas (Ruta Nacional 14), a la altura del kilómetro 341, permitió secuestrar 38.005 pastillas que estaban ocultas en distintos sectores de un automóvil. Por el hecho, dos hombres mayores de edad, oriundos de Córdoba y Chaco, fueron detenidos por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.

El operativo fue llevado adelante por personal del puesto caminero Paso Cerrito, dependiente de la Dirección de Prevención Vial de la Policía de Entre Ríos, en el marco de los controles vehiculares que se realizan en los accesos a la provincia.

Los ocupantes circulaban en un Volkswagen Suran y, al ser identificados, manifestaron que provenían de Brasil y tenían como destino final la provincia de Córdoba.

Dónde encontraron las pastillas

Durante la inspección preventiva del vehículo, los efectivos detectaron irregularidades en el sector del baúl. La cubierta plástica del lateral derecho presentaba modificaciones y se encontraba floja, lo que motivó una revisión más exhaustiva.

Al retirar esa pieza, los policías encontraron múltiples blísters con comprimidos ocultos en los laterales del compartimento de carga. Además, en el espacio destinado a la rueda de auxilio hallaron bolsas de nylon blancas que contenían pastillas a granel.