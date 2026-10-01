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Sociedad Salta

Acusado de un doble femicidio es investigado por abusar de su hija

El hombre permanece detenido por las muertes de su pareja y la madre de ella. Testimonios y una pericia informática derivaron en nuevas acusaciones por presuntos delitos sexuales contra su hija adolescente.

1 de Octubre de 2026
La zona donde ocurrió el doble femicidio
La zona donde ocurrió el doble femicidio

El hombre permanece detenido por las muertes de su pareja y la madre de ella. Testimonios y una pericia informática derivaron en nuevas acusaciones por presuntos delitos sexuales contra su hija adolescente.

Un hombre de 34 años que está detenido con prisión preventiva, acusado por el doble femicidio de su pareja y la madre de ella en Cafayate, Salta, sumó una grave acusación. La Fiscalía amplió la imputación por presuntos abusos sexuales cometidos contra su hija adolescente durante varios años.

 

La nueva línea de investigación surgió a partir de testimonios recogidos durante la causa y una pericia informática realizada sobre dispositivos. Según informó oficialmente el Ministerio Público Fiscal de Salta, la evidencia digital aportó elementos que permitirían atribuir al acusado la realización de registros de los hechos investigados mediante un teléfono celular.

 

La fiscal penal de la Unidad Fiscal Especializada en Femicidios, María Luján Sodero Calvet, solicitó ante el Juzgado de Garantías una audiencia para formalizar la ampliación de la imputación.

Las nuevas acusaciones

Según la hipótesis de la Fiscalía, los presuntos abusos habrían comenzado cuando la adolescente tenía 12 años y se habrían extendido hasta los 15. Los episodios se habrían producido de manera reiterada y en distintos lugares, en un contexto de convivencia, manipulación, intimidación y amenazas.

 

La ampliación comprende los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante agravado y abuso sexual con acceso carnal doblemente agravado por el vínculo y la convivencia con una menor de 18 años, en carácter continuado.

 

También se le atribuyó promoción de la corrupción de menores agravada por el vínculo y la intimidación, además de producción de material de abuso sexual infantil.

Está detenido por dos femicidios

El acusado ya permanecía detenido por un doble crimen ocurrido durante la noche del 9 de octubre de 2024, en una vivienda del barrio Prelatura de Cafayate.

 

De acuerdo con la investigación judicial, el hombre habría disparado con un arma de fuego contra su pareja, una mujer de 32 años, y contra la madre de ella, de 83. La investigación no logró determinar la secuencia exacta en la que se produjeron ambas muertes.

 

Por esos hechos, se encuentra acusado del homicidio agravado de su pareja por la relación previa, alevosía, violencia de género y utilización de arma de fuego. Por la muerte de la segunda mujer se le atribuyó homicidio calificado por alevosía, violencia de género y utilización de un arma.

Una pericia fue clave para ampliar la causa

Mientras avanzaba la investigación por las dos muertes, los investigadores reunieron testimonios y analizaron evidencia informática. Esas medidas permitieron incorporar elementos relacionados con los presuntos delitos sexuales contra la adolescente.

 

La Fiscalía indicó que la evidencia digital permitiría vincular al detenido con registros de los hechos investigados. Con esos elementos, Sodero Calvet amplió y precisó la acusación que ya pesaba sobre el hombre.

Temas:

policiales doble femicidio Abuso sexual Cafayate Salta
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