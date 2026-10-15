Un menor en moto chocó contra un colectivo, intentó escapar y volvió a chocar con un auto

Durante la tarde de este jueves.

Un menor de edad que circulaba en motocicleta protagonizó dos choques consecutivos durante la tarde de este jueves en Concordia. Primero colisionó contra un colectivo y, cuando presuntamente intentaba escapar del lugar, volvió a impactar contra un automóvil a pocas cuadras de distancia.

Según confirmaron fuentes policiales a Elonce, el episodio ocurrió alrededor de las 14:15, cuando efectivos de la Comisaría Cuarta intervinieron en la intersección de las calles Córdoba y Concejal Veiga.

En ese lugar, un colectivo Mercedes Benz, conducido por un hombre de 41 años, circulaba por calle Córdoba en sentido oeste-este cuando fue impactado en su lateral derecho por una motocicleta conducida por el adolescente.

Intentó alejarse y protagonizó otro choque

Tras la primera colisión, el motociclista habría intentado darse a la fuga y continuó su recorrido por calle Córdoba en dirección oeste, sin permanecer en el lugar del siniestro.

Sin embargo, la secuencia continuó apenas dos cuadras más adelante, en inmediaciones de Córdoba y Nogoyá, donde el menor protagonizó un segundo accidente.

En esta oportunidad, la motocicleta chocó contra un Chevrolet Corsa Classic, conducido por un hombre de 51 años. Como consecuencia del impacto, el automóvil sufrió daños en su paragolpes.

Investigan las circunstancias de los accidentes

Hasta el momento, no se informó oficialmente si alguno de los involucrados sufrió lesiones ni se brindaron precisiones sobre su estado de salud.

La Policía inició las actuaciones correspondientes para establecer cómo se produjeron ambos siniestros y determinar las circunstancias en las que el motociclista protagonizó las dos colisiones.