Se conoció un nuevo video de violenta pelea y ataque con gas pimienta en un cine de Paraná

Nuevo video de la pelea con gas pimienta en un cine de Paraná

Se conoció un nuevo video de la violenta pelea entre mujeres ocurrida en el cine Las Tipas del Shopping Paso del Paraná, que terminó con el uso de gas pimienta, la evacuación de una sala y la detención de dos mujeres. Elonce accedió a nuevas imágenes del episodio registrado el miércoles 14 de octubre, alrededor de las 23.

Se conoció un nuevo video de la violenta pelea y el ataque con gas pimienta en un cine de Paraná

El enfrentamiento ocurrió en la sala 4 del complejo cinematográfico, ubicado en calles Corrientes y San Lorenzo. Una discusión por la ocupación de unas butacas derivó en agresiones físicas y una de las involucradas utilizó un aerosol irritante.

La sustancia se dispersó dentro del recinto cerrado y afectó a espectadores que no participaban de la pelea. La función de la película Mamá Siniestra debió interrumpirse.

El video de una de las cámaras de seguridad a las que accedió Elonce es de aproximadamente cinco minutos y muestra el momento en el que inicia el conflicto, previo a una discusión que escala a los golpes de puño y hasta patadas. De hecho, en las imágenes puede verse claramente el momento en el que una de las atacantes agita el gas pimienta y lo arroja directamente sobre el rostro de una de las espectadoras.

Nuevo video de la pelea con gas pimienta en un cine de Paraná (foto Elonce)

Cómo comenzó la pelea en el cine

Sofía Alberto, una de las jóvenes afectadas, relató a Elonce que había ingresado con sus amigas cuando la película ya había comenzado y encontraron sus butacas ocupadas.

“Nosotros les pedimos si se podían correr un poquito. Ahí ya hubo un disturbio porque no se querían correr, entonces logramos sentarnos”, contó.

Habló una de las jóvenes agredidas en el cine de Paraná

Según su testimonio, una de las mujeres comenzó a insultar a su amiga. Aunque intervino una empleada del cine para pedir tranquilidad, la situación volvió a repetirse unos 20 minutos después.

“Ni siquiera se alcanza a ir la empleada y la agarra de los pelos y le empieza a pegar, o sea, de la nada”, afirmó Sofía.

La joven explicó que intentaron separar a las involucradas, pero el enfrentamiento continuó.

El ataque con gas pimienta obligó a evacuar la sala

En medio de la pelea, una de las mujeres utilizó un aerosol de gas pimienta que afectó a otras personas presentes. “En eso que nos ayudan a separarnos, ella saca el gas pimienta y empieza a rociar a todos”, recordó Sofía.

La entrevistada señaló que entre los espectadores había niños y adultos mayores. “No sabés si lavarte la cara o no lavarte la cara porque nos ardían los ojos”, expresó.

Pelea y ataque con gas pimienta en cine de Paraná: dos detenidas y espectadores afectados

El comisario principal Guillermo González, segundo jefe de la División 911 y Videovigilancia, confirmó que menos de cinco personas recibieron asistencia médica en el lugar y ninguna necesitó ser trasladada a un hospital.

El funcionario consideró que el aerosol fue “utilizado de una manera indebida y desproporcionada”, especialmente por tratarse de un espacio cerrado.

Dos mujeres detenidas en el estacionamiento

Tras el episodio, personal policial interceptó a dos mujeres de 51 y 27 años, madre e hija, cuando se disponían a retirarse del estacionamiento del shopping en un Honda Civic.

Ambas fueron trasladadas a la Alcaidía de Tribunales por disposición del fiscal Abraham, de la Unidad Fiscal de Investigación y Litigación.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron un aerosol de gas pimienta de 60 centímetros cúbicos.

Además, se recibieron denuncias en la Comisaría Octava por parte de una de las damnificadas y de la encargada del centro comercial.

La investigación continúa para determinar las responsabilidades por las agresiones y el uso de gas pimienta.