Pelea con gas pimienta en cine de Paraná: “Nos agarraron de los pelos y empezaron a pegar”, reveló una de las agredidas

Una de las jóvenes que presenció y sufrió la violenta pelea ocurrida en el cine Las Tipas del Shopping Paso del Paraná contó cómo comenzó el enfrentamiento que terminó con golpes, gas pimienta y dos mujeres detenidas. Sofía Alberto relató a Elonce que todo empezó por una discusión sobre la ubicación de unas butacas y que, minutos después, una de las involucradas agredió físicamente a su amiga.

El episodio ocurrió el miércoles por la noche, durante una función de la película de terror Mamá Siniestra. Según el testimonio, las agresiones obligaron a interrumpir la proyección y evacuar la sala, donde también había niños y adultos mayores.

“Ahora un poquito mejor, un poco más tranquila, pero fue una situación bastante angustiante, sobre todo impactante porque es algo que no te esperás un miércoles a la noche en un cine normal”, expresó Sofía.

Cómo comenzó la pelea por las butacas

La joven explicó que llegó con sus amigas cuando la película ya había comenzado y las luces de la sala estaban apagadas. Al buscar sus lugares, encontraron que estaban ocupados por otras personas.

“Nosotros llegamos, entramos un poquito tarde a la película, estaba todo apagado y cuando llegamos ellos estaban ocupando nuestras butacas”, recordó.

Según contó, les pidieron que se desplazaran para poder sentarse, pero la situación generó una primera discusión. “Nosotros les pedimos si se podían correr un poquito. Ahí ya hubo un disturbio porque no se querían correr, entonces logramos sentarnos”, señaló.

Sin embargo, el conflicto continuó. Sofía aseguró que una de las mujeres comenzó a insultar a su amiga mientras intentaba mirar la película. “Le empezó a decir cosas insultantes, tipo que a vos nadie te va a querer, que mirá lo fea que sos”, relató.

Habló una de las jóvenes agredidas en el cine de Paraná

De los insultos a las agresiones físicas

Ante la continuidad de los insultos, una de las jóvenes decidió solicitar la intervención del personal del cine.

Una empleada se acercó y pidió a las involucradas que se tranquilizaran para permitir que continuara la función.

Durante unos 20 minutos, según Sofía, la situación pareció normalizarse. Sin embargo, los insultos comenzaron nuevamente. “Mi amiga agarra y se para y dice: ‘Basta, es la última vez que me quedo acá’”, recordó.

La joven aseguró que, cuando su amiga volvió a pedir ayuda, fue atacada físicamente. “Ni siquiera se alcanza a ir la empleada y la agarra de los pelos y le empieza a pegar, o sea, de la nada”, afirmó.

Sofía y otra amiga intentaron separarlas, pero también quedaron involucradas en el enfrentamiento. “Nosotras con mi otra amiga nos empezamos a meter para intentar separarlas, pero no había forma. Estaban como muy alteradas”, relató.

El gas pimienta afectó a toda la sala

Cuando otras personas comenzaron a intervenir para separar a las involucradas, una de las mujeres sacó un aerosol de gas pimienta. “En eso que nos ayudan a separarnos, ella saca el gas pimienta y empieza a rociar a todos”, contó Sofía.

El producto irritante se dispersó dentro del recinto cerrado y provocó molestias entre los espectadores. “Empezamos todos con irritación en los ojos y tos, salimos del cine y cortaron la película”, describió.

La joven recordó que entre los presentes había niños y personas mayores que también debieron abandonar la sala. “No sabés si lavarte la cara o no lavarte la cara porque nos ardían los ojos”, manifestó.

Según informó previamente a Elonce el comisario Guillermo González, segundo jefe de la División 911, al menos cinco personas recibieron asistencia médica directa y ninguna necesitó ser trasladada a un hospital.

Las mujeres fueron detenidas en el estacionamiento

Después del enfrentamiento, las dos mujeres señaladas como responsables del episodio salieron de la sala.

Sofía relató que personal del establecimiento intentó acompañarlas mientras se aguardaba la intervención policial. “Las estaban buscando por todo el cine, por todo el shopping, y las encuentran en el estacionamiento”, explicó.

Finalmente, ambas fueron interceptadas cuando se encontraban por retirarse del centro comercial.

La Policía confirmó que se trata de una mujer de 51 años y su hija de 27, quienes fueron trasladadas a la Alcaidía de Tribunales y quedaron a disposición de la Fiscalía.

Sofía también aclaró que un hombre que acompañaba a las mujeres no participó de las agresiones dentro de la sala.

La joven contó que, después del procedimiento, debieron trasladarse a comisaría octava para formalizar la denuncia. Además, sostuvo que, después del incidente, otros espectadores les comentaron que habían tenido inconvenientes con las mismas mujeres antes de que comenzara la pelea.

Según esos relatos, las discusiones y provocaciones se habrían iniciado desde el ingreso a la sala.

El cine ofreció nuevas entradas a los espectadores

Sofía explicó que la función de Mamá Siniestra quedó interrumpida cuando todavía no habían podido ver la mitad de la película.

Tras el episodio, el establecimiento ofreció nuevas entradas a los espectadores afectados. “Nos dijeron que nos daban entradas a todos los que estábamos ahí porque no pudimos ni ver la mitad de la película”, señaló.

De esta manera, quienes debieron abandonar la sala podrán regresar otro día para ver la película.

La joven aseguró que todavía intenta recuperarse del impacto de lo sucedido.

La investigación continúa bajo intervención de la Fiscalía, mientras se busca establecer las responsabilidades por las agresiones y el uso de gas pimienta dentro del cine.