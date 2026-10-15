Pelea y ataque con gas pimienta en cine de Paraná: dos detenidas y espectadores afectados

REDACCIÓN ELONCE
El incidente ocurrió el miércoles por la noche en una sala del Shopping Paso del Paraná. Una discusión terminó con agresiones y el uso de gas pimienta, que afectó a varios espectadores. La Policía interceptó a las involucradas cuando intentaban retirarse del lugar.
Una pelea entre mujeres y un ataque con gas pimienta provocaron momentos de tensión en una sala de cine del Shopping Paso del Paraná, en la capital entrerriana. El episodio ocurrió este miércoles 14 de octubre, alrededor de las 23, y dejó a varios espectadores afectados por la sustancia irritante. Dos mujeres fueron interceptadas por la Policía cuando intentaban retirarse del establecimiento y quedaron detenidas por disposición judicial.
De acuerdo con el parte policial al que accedió Elonce, el incidente se produjo aproximadamente a las 22:55 en la sala 4 del cine, ubicado dentro del centro comercial de calles Corrientes y San Lorenzo. Personal del shopping solicitó la intervención del 911 al advertir que un grupo de mujeres estaba protagonizando una pelea y que se había utilizado gas pimienta.
La situación generó preocupación entre las personas que se encontraban en el cine, ya que la sustancia se dispersó y afectó a otros asistentes que no estaban involucrados en la discusión.
La pelea en el cine y el uso de gas pimienta
Según la información policial, el conflicto comenzó en el interior de la sala 4, donde varias mujeres habrían mantenido una discusión que derivó en agresiones físicas. En medio del enfrentamiento, una de las involucradas habría utilizado un aerosol de gas pimienta, provocando que otras personas presentes resultaran afectadas.
Ante lo ocurrido, trabajadores del establecimiento dieron aviso a la línea de emergencias 911 y solicitaron la presencia de efectivos policiales. La intervención permitió identificar a las personas involucradas y disponer la asistencia de quienes habían estado expuestos a la sustancia.
El episodio ocurrió durante el horario de funcionamiento del complejo cinematográfico y motivó un operativo policial en el interior y en las inmediaciones del shopping.
Intentaron retirarse y fueron interceptadas en el estacionamiento
Cuando los efectivos llegaron al lugar, las dos mujeres señaladas como involucradas en el incidente se encontraban en un automóvil Honda Civic, junto a un hombre de 42 años que conducía el vehículo.
Según el reporte oficial, el rodado estaba en el estacionamiento del complejo, con salida hacia calle San Juan, y sus ocupantes se disponían a retirarse.
Personal policial intervino en ese sector y procedió a identificar a las mujeres, de 51 y 27 años, quienes son madre e hija.
En paralelo, efectivos de la comisaría octava localizaron a una joven de 27 años identificada como damnificada por el episodio.
La actuación policial permitió establecer las circunstancias preliminares del enfrentamiento y comunicar lo sucedido a la Fiscalía.
Varios espectadores afectados por el gas pimienta
Uno de los aspectos más preocupantes del incidente fue la utilización del aerosol irritante dentro de un espacio cerrado, donde se encontraban otras personas.
De acuerdo con la información policial, varios espectadores resultaron afectados por el gas pimienta, además de la mujer identificada como damnificada.
Por ese motivo, se solicitó la intervención de personal de asistencia médica para controlar el estado de quienes habían estado expuestos a la sustancia.
El servicio de emergencias realizó las evaluaciones correspondientes y, según el parte oficial, la intervención finalizó sin novedades médicas de gravedad informadas.
Hasta el momento, no se precisó la cantidad total de personas afectadas ni se comunicaron lesiones de consideración.
La Fiscalía ordenó la detención de las mujeres
Tras el procedimiento, se dio intervención al fiscal Abraham, de la Unidad Fiscal de Investigación y Litigación, quien dispuso una serie de medidas para avanzar con las actuaciones.
Entre ellas, ordenó el traslado de las dos mujeres a la Alcaidía de Tribunales de Paraná, la recepción de la denuncia de la persona damnificada y su examen por parte del médico policial. Además, dispuso el secuestro del aerosol de gas pimienta presuntamente utilizado durante el enfrentamiento.
En el operativo participaron efectivos de la División 911, personal de la comisaría octava y distintos móviles policiales que intervinieron tanto en el estacionamiento como en el interior del centro comercial.
La investigación continuará para determinar cómo comenzó la pelea, establecer las responsabilidades individuales y esclarecer las circunstancias en las que se utilizó el gas pimienta dentro de la sala.