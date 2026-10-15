Revelaron que la pelea en el cine fue por una butaca: qué dice la ley sobre el uso del gas pimienta

Una discusión por la ocupación de un asiento desencadenó una pelea con agresiones físicas y el uso de gas pimienta en una sala del cine, ubicado en el Shopping Paso del Paraná. El episodio ocurrió este miércoles, alrededor de las 23, y obligó a evacuar el lugar e interrumpir la función. Dos mujeres, madre e hija, fueron detenidas y permanecen a disposición de la Justicia.

El comisario principal Guillermo González, segundo jefe de la División 911 y Videovigilancia de la Policía de Entre Ríos, confirmó a Elonce que el enfrentamiento comenzó por una butaca y que una de las involucradas utilizó un aerosol de gas pimienta dentro de la sala.

El funcionario policial precisó que menos de cinco personas necesitaron asistencia médica por los efectos de la sustancia irritante, aunque ninguna debió ser trasladada a un hospital.

La pelea comenzó por la ocupación de un asiento

González explicó que la Policía tomó conocimiento del incidente cuando se desarrollaba una función cinematográfica en el complejo ubicado en la intersección de calles Corrientes y San Lorenzo.

Según indicó, el enfrentamiento comenzó por una diferencia relacionada con la ubicación de los espectadores. “En una de las salas donde se estaba dando una función se produce un altercado entre mujeres producto de la ocupación de un asiento”, explicó el comisario.

La discusión derivó en agresiones físicas y, en medio del conflicto, una de las participantes utilizó gas pimienta. “Se dan agresiones físicas y una de las partes utiliza un gas pimienta dentro del recinto, lo cual provoca que el resto de las personas deban evacuar el lugar”, detalló.

La situación generó momentos de tensión entre quienes habían concurrido al cine para disfrutar de la película.

Pelea y ataque con gas pimienta en cine de Paraná: dos detenidas y espectadores afectados

El gas pimienta obligó a evacuar la sala

El uso del aerosol irritante dentro de un espacio cerrado provocó que otras personas, ajenas al enfrentamiento, también resultaran afectadas.

González explicó que las características del lugar agravaron las consecuencias de la utilización de la sustancia. “Era un lugar cerrado”, señaló, y agregó que el gas fue lanzado a corta distancia.

En ese sentido, consideró que el aerosol fue “utilizado de una manera indebida y desproporcionada”, lo que provocó la necesidad de evacuar el recinto.

La función cinematográfica debió interrumpirse mientras se desarrollaba el procedimiento y se asistía a los espectadores afectados.

Ante la exposición al gas pimienta, la Policía solicitó la presencia de una ambulancia para atender a quienes presentaban molestias.

El comisario confirmó que el personal de salud asistió a los afectados en el mismo establecimiento. “Fueron menos de cinco personas las que recibieron asistencia por parte de personal de salud en el lugar. Ninguna fue trasladada al hospital”, afirmó.

Según explicó, los principales afectados fueron quienes se encontraban más cerca del lugar donde se produjo el enfrentamiento y recibieron directamente el gas.

Sala de cine de shopping Paso del Paraná (archivo / ilustrativa)

Madre e hija fueron detenidas en el estacionamiento

Tras el incidente, personal motorizado de la División 911, en colaboración con efectivos de la comisaría octava, logró interceptar a dos mujeres señaladas como involucradas en el enfrentamiento.

Se trata de una mujer de 51 años y su hija de 27, quienes fueron localizadas en el estacionamiento del centro comercial.

González detalló que ambas se encontraban junto a un hombre y estaban por retirarse del lugar en un automóvil. “Estas personas fueron demoradas antes de que se retiren. Estaban abordando un Honda Civic, en la zona del estacionamiento, saliendo para calle San Juan, con otra persona, que estaba en compañía de ellas”, explicó.

Las mujeres fueron trasladadas a la Alcaidía de Tribunales, donde permanecían alojadas a la espera de una resolución judicial por parte del fiscal Abraham, de la Unidad Fiscal de Investigación y Litigación.

Qué dice la normativa sobre el uso del gas pimienta

Durante la entrevista, González fue consultado sobre la posibilidad de portar aerosoles de gas pimienta y las condiciones en las que pueden utilizarse.

El comisario explicó que estos productos pueden comercializarse libremente bajo determinadas condiciones. “Es un producto de venta libre, según la Ley Nacional de Armas y Explosivos, si el envase es menor a 500 centímetros cúbicos”, manifestó.

En este caso, la Policía procedió al secuestro del aerosol utilizado durante el incidente. “Se secuestró este gas pimienta y era de un contenido de 60 centímetros cúbicos”, precisó.

Sin embargo, aclaró que la posibilidad de adquirir el producto no implica que pueda utilizarse ante cualquier conflicto. “Lo que sí establece la ley es que debe ser utilizado para legítima defensa y de una forma proporcional”, explicó.

Respecto de lo ocurrido en el cine, González sostuvo que la situación no justificaba el uso del aerosol. “En este caso, la situación no ameritaba el uso y tampoco en un lugar cerrado”, afirmó.

Qué dice la normativa sobre el uso del gas pimienta (archivo / ilustrativa)

Hubo denuncias formales y continúa la investigación

El comisario confirmó que, después del procedimiento, se radicaron denuncias formales por el episodio. “Una de las partes radicó la formal denuncia en comisaría octava, como así también la encargada del shopping”, señaló.

González explicó que la Policía reunió los elementos probatorios y los puso a disposición del Ministerio Público Fiscal. “Nosotros como personal policial instruimos las actuaciones, aportamos todos los elementos probatorios a la Fiscalía y es quien se encarga de determinar las responsabilidades y el delito correspondiente”, manifestó.

Por el momento, la investigación deberá establecer las responsabilidades individuales de las personas involucradas en las agresiones y en la utilización del aerosol.